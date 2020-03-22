21 марта. Ул. Промышленная. Прекрасна своими буераками и выбоинами улица-трудяга весной 2020 года. Берегите себя и свои автомобили, мужики и дамы, — написали читатели «Курьер.Среда.Бердск».
Дырка за дыркой: опять зима убила ул. Промышленную в Бердске. Снимают на видео буерачные улицы бердчане
Горько плачут водители, когда вынуждены ехать по этой чудесной улочке Бердска.
21 марта. Ул. Промышленная. Прекрасна своими буераками и выбоинами улица-трудяга весной 2020 года. Берегите себя и свои автомобили, мужики и дамы, — написали читатели «Курьер.Среда.Бердск».
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От редакции
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Михаил, 22 марта 2020 11:20
Первомайская,Комсомольская,Красная Сибирь,Попова,Красноармейская не в лучшем состоянии. Проще перечислить отрезки улиц где нет ям, все остальное в хлам.
Новый мэр, 22 марта 2020 11:41
Совбанов советует снизить скорость Как с провалом пенсионной реформы- не уходит правительство в отставку,а повышают возраст.
Илья, 22 марта 2020 11:54
Сами себе такие дороги делаем, не марсиане и не американцы нам вредят.
Raven, 22 марта 2020 12:29
Не зима убила улицы, а Совбанов и камарилья из горадминистрации
Профессор Преображенский, 22 марта 2020 12:31
Да она там всегда убитая эта дорога. По ней только за упокой можно панихиду справлять.
Аноним, 22 марта 2020 12:48
Там давно уже всё умерло
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