Дырка за дыркой: опять зима убила ул. Промышленную в Бердске. Снимают на видео буерачные улицы бердчане

Горько плачут водители, когда вынуждены ехать по этой чудесной улочке Бердска.

Улица Промышленная 21 марта 2020 года. Весна как весна и улица как улица 21 марта. Ул. Промышленная. Прекрасна своими буераками и выбоинами улица-трудяга весной 2020 года. Берегите себя и свои автомобили, мужики и дамы, — написали читатели «Курьер.Среда.Бердск».



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