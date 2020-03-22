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Погиб мотоциклист после столкновения с «Нивой» ночью на сельской дороге под Бердском

10:15 22.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Смертельное ДТП произошло в селе Завьялово Искитимского района. Водитель мотоцикла «Днепр» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем. Мотоциклист скончался на месте. Пассажира увезли в больницу.

Погиб мотоциклист после столкновения с Нивой ночью на сельской дороге под Бердском
Полицейские разбираются в ночном трагическом происшествии

В Искитимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом в воскресенье «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. В результате дорожной аварии погиб водитель мотоцикла.

22 марта в 3.45 в селе Завьялово Искитимского района мужчина 1995 года рождения, находясь за рулем мотоцикла «Днепр», двигался по улице Совхозной и у дома № 99 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Нива».

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте от полученных травм скончался водитель мотоцикла, его пассажир (личность устанавливается) доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

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