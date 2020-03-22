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Дождь и температура +4 градуса 22 марта сменится морозом до -7 в Бердске

11:00 22.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В воскресенье в Бердске идет дождь. В ближайшие дни столбик термометра опустится до минус 12-ти. Плюсовая температура вернется в Бердск 26 марта.

Дождь и температура +4 градуса 22 марта сменится морозом до 7 в Бердске
На бердских дорогах лед и снежная каша

В предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается облачно, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, ночью 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 24м/с, с усилением до 27 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4°C, местами до -6°C, днём 0, +5°C, местами до -5°C с понижением в течение дня. Такой прогноз сообщили в региональном управлении МЧС на воскресенье.

В Бердске 22 марта с утра идет дождь. Синоптики обещают в течение дня температуру +4 градуса и дожди. К вечеру пойдет снег, а ночью похолодает до минус семи.

В понедельник, 23 марта, ожидается температура -5 градусов, в ночь на вторник — минус 12. Осадки прекратятся. 24 и 25 марта столбик термометра будет опускаться до минус 7. Плюсовая температура, судя по прогнозам синоптиков, вернется в Бердск в четверг, 26 марта.

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