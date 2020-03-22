Утонули 8 человек в затопленном руднике «Алроса» в Якутии

Суд приговорил двух начальников, виновных в гибели рабочих и причинении крупного ущерба в размере 10 млн рублей, к 2,5 года колонии-поселения. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество и денежные средства осужденных.

Осужденные отправились в колонию-поселение

В Якутии вынесен приговор по уголовному делу о затоплении подземного рудника и гибели работников АК «АЛРОСА», сообщили в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами СКР по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора и. о. директора Мирнинского ГОКа Александру Кисиличину и бывшему и.о. главного инженера данного предприятия Александру Манну, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).

Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года в подземном руднике «Мир» в пределах границ опасных зон в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. Несмотря на то, что исполняющие обязанности директора и главного инженера Мирнинского ГОКа владели информацией о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не приняли меры к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии. 4 августа 2017 года произошла авария, в результате которой 8 работников рудника погибли.

Следствием для установления причастности бывших работников рудника к совершению инкриминируемого им преступления проведен большой объем следственных действий: допрошено более 700 свидетелей, проведено 15 обысков, 30 выемок документов и иных предметов, назначены и проведены 15 сложных судебных экспертиз, в том числе комплексная горнотехническая документальная судебная экспертиза при участии 10 экспертов из разных субъектов Российской Федерации.

Причиненный ущерб составил более 10 млрд рублей. В целях его возмещения наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ФСБ.

Уголовное преследование в отношении бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба), прекращено в связи со смертью.

Приговором суда каждому из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.