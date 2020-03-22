22.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Утонули 8 человек в затопленном руднике «Алроса» в Якутии

11:15 22.03.2020 Фото: СКР
0

Суд приговорил двух начальников, виновных в гибели рабочих и причинении крупного ущерба в размере 10 млн рублей, к 2,5 года колонии-поселения. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество и денежные средства осужденных.

Утонули 8 человек в затопленном руднике Алроса в Якутии
Осужденные отправились в колонию-поселение

В Якутии вынесен приговор по уголовному делу о затоплении подземного рудника и гибели работников АК «АЛРОСА», сообщили в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами СКР по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора и. о. директора Мирнинского ГОКа Александру Кисиличину и бывшему и.о. главного инженера данного предприятия Александру Манну, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).

Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года в подземном руднике «Мир» в пределах границ опасных зон в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. Несмотря на то, что исполняющие обязанности директора и главного инженера Мирнинского ГОКа владели информацией о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не приняли меры к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии. 4 августа 2017 года произошла авария, в результате которой 8 работников рудника погибли.

Следствием для установления причастности бывших работников рудника к совершению инкриминируемого им преступления проведен большой объем следственных действий: допрошено более 700 свидетелей, проведено 15 обысков, 30 выемок документов и иных предметов, назначены и проведены 15 сложных судебных экспертиз, в том числе комплексная горнотехническая документальная судебная экспертиза при участии 10 экспертов из разных субъектов Российской Федерации.

Причиненный ущерб составил более 10 млрд рублей. В целях его возмещения наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ФСБ.

Уголовное преследование в отношении бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба), прекращено в связи со смертью.

Приговором суда каждому из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Адекватное наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДырка за дыркой: ул.Первомайская особо хороша своими ямами после зимы-2020 в Бердске
13:12 22-03-2020
Дырка за дыркой: ул.Первомайская особо хороша своими ямами после зимы-2020 в Бердске
Купить продукты по лицу: Из-за коронавируса магазины внедряют биометрию
13:00 22-03-2020
Купить продукты по лицу: Из-за коронавируса магазины внедряют биометрию
БердскРозыск: 33,7 тыс украл из офиса микрозаймов грабитель с отверткой в Бердске 9
12:57 22-03-2020
Розыск: 33,7 тыс украл из офиса микрозаймов грабитель с отверткой в Бердске
БердскЛишь стюардесса S7 из Бердска бросилась спасать сбитого электричкой водителя Land Cruiser Prado. Остальные снимали видео 2
12:45 22-03-2020
Лишь стюардесса S7 из Бердска бросилась спасать сбитого электричкой водителя Land Cruiser Prado. Остальные снимали видео
БердскДырок на ул.Ленина в Бердске нет! Главная улица Бердска перенесла зиму-2020 в Бердске
12:29 22-03-2020
Дырок на ул.Ленина в Бердске нет! Главная улица Бердска перенесла зиму-2020 в Бердске
Сделать единый список всех врачей и медсестер частной и госмедицины приказал Минздрав. Срок - два дня
12:10 22-03-2020
Сделать единый список всех врачей и медсестер частной и госмедицины приказал Минздрав. Срок - два дня
У сердечников, диабетиков, гипертоников, онкобольных короновирус вызывает чаще летальный исход, заявили врачи Италии
12:08 22-03-2020
У сердечников, диабетиков, гипертоников, онкобольных короновирус вызывает чаще летальный исход, заявили врачи Италии
"Заминировали" 11 самолетов в аэропорту Шереметьево. В том числе летевший из Новосибирска
11:55 22-03-2020
Какие рейсы отменил с 21 марта и до какой даты "Аэрофлот"?
11:41 22-03-2020
Какие рейсы отменил с 21 марта и до какой даты
Бассейны и фитнес-центры из-за коронавируса закрыли в Москве
11:40 22-03-2020
Бассейны и фитнес-центры из-за коронавируса закрыли в Москве