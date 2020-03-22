Спекулянты торгуют масками от коронавируса за 70 рублей в Новосибирске. Накрутка в 35 раз

В аптеках Бердска медицинских масок нет. В магазинах «Продсиб» расхватывают за час. Но в Бердске предприимчивых торговцев масками пока не замечали.

В Новосибирске замечены спекулянты масками от коронавируса

В соцсетях растет возмущение новосибирцами, торгующими дефицитными медицинскими масками. Их видели во многих местах города. Одна из локаций, обсуждаемых в сообществе «Типичный Новосибирск» – «Мария Ра» на улице Никитина, 62.

Как обычно, мнение в соцсетях разделилось. Одни считают, что если есть спрос, то можно и заработать на паникующих земляках. Другие полагают, что такое поведение недопустимо и грозят предприимчивым продавцам карами за нарушение правил торговли.

Тем временем «находчивые» сибиряки решили заработать на коронавирусе и продают маски с накруткой в 35 раз.

-Отчего бы не заработать на идиотах?) Сам Бог велел.

-Во время пандемии спекулировать на дефицитном товаре, это по вашему высоконравственно?

-Маски не помогут от коронавируса. Смысл их покупать.

-Молодец какой.Надо же, сообразил. Ну вот прям восхищаюсь… А если честно — ублюдок!

-Смысл в том, что в Новосибирске начинают вводить масочный режим в некоторых учреждениях. Нет маски — не заходи. И если посмотреть на опыт других стран, то у них его вводили на полную мощность. Использование масок даже здоровыми не защищает на 100%, но снижает риски. А основная идея в том, что нет тотального тестирования. Переносчиками являются и люди без любых симптомов, — комментируют в соцсетях происходящее.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в аптеках масок нет. Маски бердского производства начали продавать в магазинах торговой сети «Продсиб», но их так мало дает производитель, что разбирают за час. Упаковка из пяти масок стоит 49 рублей. Спрос на медицинские маски между тем ежедневно растет.