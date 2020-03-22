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Закрыли все предприятия не первой необходимости по всей Италии

10:45 22.03.2020 Фото: Википедии
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Премьер-министр страны Джузеппе Конте подчеркнул, что никакие ограничения не касаются работы продуктовых магазинов и аптек. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 53,5 тыс., умерли 4825 человек.

Закрыли все предприятия не первой необходимости по всей Италии
Коронавирус закрыл Италию для туристов. В Италии закрывается все производство не первой необходимости
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Закрыли все предприятия не первой необходимости по всей Италии

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. Об этом он объявил в субботу вечером в обращении к нации, которое транслировалось в прямом эфире в Facebook.

«Мы решили закрыть во всей Италии всю производственную деятельность, гарантируя только продукцию первой необходимости», — сказал Конте.

«Санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся», — добавил премьер. При этом он подчеркнул, что никакие ограничения не касаются работы продуктовых магазинов и аптек. Конте назвал эпидемию коронавируса «худшим кризисом после Второй мировой войны», передает ТАСС.

На всей территории Италии с 10 марта действует строгий карантин и запрет на передвижение населения без веской причины. Закрыты учебные учреждения, магазины, рестораны, бары, развлекательные заведения, спортивные клубы, бассейны. Власти страны вводят более жесткие меры по контролю за соблюдением карантина.

Власти на местах также вводят отдельные ограничительные меры. Ранее о закрытии производственных предприятий, строек, офисов объявили в северных областях Ломбардия и Пьемонт. По всей стране закрыты парки, запрещены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. На 75% сокращена работа общественного транспорта и железнодорожного сообщения.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом с начала его распространения в Италии достигло 53,5 тыс., умерли 4825 человек.

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