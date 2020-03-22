793 человека умерли от короновируса в Италии за 21 марта. Военные врачи России едут на помощь итальянцам

Россия отправит в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны, пишет РИА Новости.
По поручению президента Владимира Путина глава Минобороны Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
«По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Италии побит рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения за сутки. Число жертв увеличилось на 793 и достигло 4825 человек. За сутки выздоровели 943 пациента, теперь их 6062.
В настоящее время коронавирусом инфицированы свыше 42 тысяч итальянцев, за сутки показатель вырос на 4,8 тысячи человек.
Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 53 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, более 11 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 заболевших.