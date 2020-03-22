22.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Stop-короновирус: Розыск пассажиров 2511 S7 из Москвы за 16 марта и 557 “Победа” из Санкт-Петербурга 12 марта в Новосибирске

11:27 22.03.2020 Фото: pixabay
1 0

Прибывшие из Швейцарии и Великобритании, неверно сообщили даты своего прилета. Две женщины заболели короновирсуом в Новосибирске. И раннее назвали не те рейсы.

Stop короновирус: Розыск пассажиров 2511 S7 из Москвы за 16 марта и 557 “Победа” из Санкт Петербурга 12 марта в Новосибирске
21 марта в нашем регионе по-прежнему подтверждено только 4 случая заражения COVID-19. Пациентки находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.

21 марта в нашем регионе по-прежнему подтверждено только 4 случая заражения COVID-19. Пациентки находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.
Сегодня некоторые СМИ распространили информацию о карантине в одном из общежитий НГУ в связи с подозрением на коронавирус у студента. Действительно, студент недавно вернулся из Европы, почувствовал недомогание и позвонил на горячую линию. Его госпитализировали в инфекционную больницу и сделали тест. Уже в стационаре выяснили, что молодой человек прибыл в Новосибирск 4 марта. Инкубационный период коронавирусной инфекции уже прошел. Результаты теста готовы, они отрицательные.

Напоминаем, изоляция необходима только тем, кто контактировал непосредственно с инфицированным человеком. Специалисты Роспотребнадзора определяют все необходимые мероприятия по предотвращению распространения инфекции. Оперативный штаб работает круглосуточно. Вся информация о ситуации с коронавирусом в регионе немедленно передается по официальным каналам!

Обращаем внимание, накануне две пациентки с коронавирусом, прибывшие из Швейцарии и Великобритании, неверно сообщили даты своего прилета. Их рейсы: 2511 авиакомпании S7, вылет из Москвы 16 марта, прибытие в Новосибирск 17 марта; 557 авиакомпании “Победа” вылет из Санкт-Петербурга 12 марта, прибытие в Толмачево 13 марта. Список пассажиров рейса 2511 установлен. Пассажиров на нем было 68, в том числе 53 жителя нашей области.

Ситуация с ОРВИ и гриппом остается стабильной. Заболевших в регионе – 1835 человек. Госпитализировано за сутки – 72 человека.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы летели?

Raven, 22 марта 2020 12:25
уголовную ответственность надо за такое вводить, мало того, что сами поперлись в места с повышенным риском заражения короновирусом, так и других могут заразить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДырка за дыркой: ул.Первомайская особо хороша своими ямами после зимы-2020 в Бердске
13:12 22-03-2020
Дырка за дыркой: ул.Первомайская особо хороша своими ямами после зимы-2020 в Бердске
Купить продукты по лицу: Из-за коронавируса магазины внедряют биометрию
13:00 22-03-2020
Купить продукты по лицу: Из-за коронавируса магазины внедряют биометрию
БердскРозыск: 33,7 тыс украл из офиса микрозаймов грабитель с отверткой в Бердске 9
12:57 22-03-2020
Розыск: 33,7 тыс украл из офиса микрозаймов грабитель с отверткой в Бердске
БердскЛишь стюардесса S7 из Бердска бросилась спасать сбитого электричкой водителя Land Cruiser Prado. Остальные снимали видео 2
12:45 22-03-2020
Лишь стюардесса S7 из Бердска бросилась спасать сбитого электричкой водителя Land Cruiser Prado. Остальные снимали видео
БердскДырок на ул.Ленина в Бердске нет! Главная улица Бердска перенесла зиму-2020 в Бердске
12:29 22-03-2020
Дырок на ул.Ленина в Бердске нет! Главная улица Бердска перенесла зиму-2020 в Бердске
Сделать единый список всех врачей и медсестер частной и госмедицины приказал Минздрав. Срок - два дня
12:10 22-03-2020
Сделать единый список всех врачей и медсестер частной и госмедицины приказал Минздрав. Срок - два дня
У сердечников, диабетиков, гипертоников, онкобольных короновирус вызывает чаще летальный исход, заявили врачи Италии
12:08 22-03-2020
У сердечников, диабетиков, гипертоников, онкобольных короновирус вызывает чаще летальный исход, заявили врачи Италии
"Заминировали" 11 самолетов в аэропорту Шереметьево. В том числе летевший из Новосибирска
11:55 22-03-2020
Какие рейсы отменил с 21 марта и до какой даты "Аэрофлот"?
11:41 22-03-2020
Какие рейсы отменил с 21 марта и до какой даты
Бассейны и фитнес-центры из-за коронавируса закрыли в Москве
11:40 22-03-2020
Бассейны и фитнес-центры из-за коронавируса закрыли в Москве