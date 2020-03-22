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Бассейны и фитнес-центры из-за коронавируса закрыли в Москве

11:40 22.03.2020 Фото: Википедии
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В столице ужесточают меры против распространения смертельного вируса. В случае невыполнения постановления в целях предотвращения угрозы жизни или здоровью людей будут применяться меры в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Бассейны и фитнес центры из за коронавируса закрыли в Москве
В Москве закрывают спортивные объекты из-за коронавируса
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Бассейны и фитнес центры из за коронавируса закрыли в Москве

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Постановлением Главного государственного санитарного врача по Москве с учетом осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в столице, роста заболеваемости этой инфекцией за счёт взрослого населения с целью усиления противоэпидемических мероприятий для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения с 21 марта 2020 года на территории Москвы вводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения. О принятых мерах по исполнению Постановления Главного государственного врача по Москве надлежит сообщить в Управление Роспотребнадзора по Москве на официальную почту uprav@77.rospotrebnadzor.ru.

В случае невыполнения постановления в целях предотвращения угрозы жизни или здоровью людей будут применяться меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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