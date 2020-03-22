Какие рейсы отменил с 21 марта и до какой даты «Аэрофлот»?

С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва — Нью-Йорк-Москва.

В связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов по маршруту Москва — Дубай — Москва, с 23 марта будет выполняться один ежедневный рейс

21 марта 2020 года, Москва. — Аэрофлот вносит изменения в полётную программу из Москвы.

Авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Женеву (Швейцария), Париж (Франция).

В связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов по маршруту Москва — Дубай — Москва, с 23 марта будет выполняться один ежедневный рейс.

С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва — Нью-Йорк-Москва.

Аэрофлот предпринимает все возможные усилия для возвращения граждан России на родину. Мы просим пассажиров отменённых рейсов регулярно проверять свою почту, указанную при бронировании перевозки, бронирование на сайте авиакомпании, либо обращаться к перевозчику для внесения изменений. Пассажиров с билетами на дальние даты, на направлениях, где приостанавливается выполнение полетов, просим максимально оперативно обращаться в авиакомпанию для перебронирования перевозки на ближайшие выполняемые регулярные или чартерные рейсы.

Временно будут приостановлены полёты Аэрофлота в/из Москвы в:

— Прагу (Чехия) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,

— Мюнхен (Германия) с 16 марта по 23 апреля 2020 года,

— Франкфурт (Германия) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,

— Салоники (Греция) с 16 марта по 23 апреля 2020 года,

— Барселону (Испания) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,

— Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,

— Копенгаген (Дания) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,

— Осло (Норвегия) с 18 марта по 23 апреля 2020 года,

— Кишинев (Молдавия) с 16 по 31 марта 2020 года,

— Вильнюс (Литва) в 18 по 30 марта 2020 года,

— Варшаву (Польша) с 19 по 27 марта 2020 года,

— Таллин (Эстония) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,

— Вену (Австрия) с 20 марта по 23 апреля 2020 года,

— Бухару (Узбекистан) с 16 марта по 15 апреля 2020 года,

— Самарканд (Узбекистан) с 16 марта по 15 апреля 2020 года,

— Ташкент (Узбекистан) с 21 марта по 15 апреля 2020 года,

— Ригу (Латвия) с 20 марта по 15 апреля 2020 года,

— Белград (Сербия) с 21 марта по 23 апреля 2020 года

— Любляну (Словения) с 18 марта по 23 апреля 2020 года

— Тиват (Черногория) с 18 марта по 23 апреля 2020 года

— Ларнаку (Кипр) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Алматы (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Костанай (Казахстан) с 21 марта по 22 апреля 2020 года

— Караганду (Казахстан) с 19 марта по 23 апреля 2020 года

— Нур-Султан (Казахстан) с 20 марта по 23 апреля 2020 года

— Актау (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Актобе (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Шымкент (Казахстан) с 23 марта по 22 апреля 2020 года

— Атырау (Казахстан) с 24 марта по 23 апреля 2020 года

— Каир (Египет) с 19 по 31 марта 2020 года

— Будапешт (Венгрия) с 23 марта по 30 апреля 2020 года

— Бейрут (Ливан) с 18 по 29 марта 2020 года

— Майами (США) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Лос-Анджелес (США) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Вашингтон (США) с 24 марта по 30 апреля 2020 года

— Дели (Индия) с 22 по 28 марта 2020 года

— Хельсинки (Финляндия) с 23 марта по 2 апреля 2020 года

— Стокгольм (Швеция) с 23 марта по 17 апреля 2020 года

— Баку (Азербайджан) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Загреб (Хорватия) с 24 марта по 19 апреля 2020 года

— София (Болгария) с 27 марта по 17 апреля 2020 года

— Афины (Греция) с 24 марта по 18 апреля 2020 года

— Лиссабон (Португалия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года

Для возвращения в Россию её граждан Аэрофлот продолжит выполнение рейсов:

С 17 по 22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Ларнака — Шереметьево

* SU2072/2073

С 17/18 по 22/23 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Алма-Ата — Шереметьево

* SU1946/1947

17, 19, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Актобе — Шереметьево

* SU1948/1949

18, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Шымкент — Шереметьево

* SU1950/1951

17/18, 19/20, 21/22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Атырау — Шереметьево

* SU1958/1959

С 17 по 22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Будапешт — Шереметьево

* SU2032/2033

* SU2030/2031

* SU 2468/2469

С 20 по 22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево – Хельсинки – Шереметьево

* SU2202/2203 (20, 21 марта)

* SU2200/2201 (22 марта)

С 20 по 22 марта по маршруту Шереметьево – Стокгольм – Шереметьево

* SU2210/2211 (20, 21, 22 марта)

С 21 по 28 марта по маршруту Шереметьево – Баку – Шереметьево

* SU1854/1855 (с 22 по 28 марта)

* SU1852/1853 (22 марта)

22, 24, 26 марта по маршруту Шереметьево -Лиссабон- Шереметьево организованы чартерные рейсы

* SU2606/2607

21 марта по маршруту Шереметьево — Кишинёв- Шереметьево организованы чартерные рейсы

* SU2700/2701, SU2702/2703

23 марта маршруту Шереметьево — Каир- Шереметьево организован чартерный рейс

* SU400/401

Сокращается частота полетов в Ереван (Армения) по 30 апреля(включительно):

Рейсы выполняются

* SU1964/1965 (**SU1864/1865) (по расписанию; **нумерация меняется с 29 марта)

* SU1860/1861 (по расписанию)

* SU1868/1869, SU1966/1967 (18 марта)

* SU1858/1859, SU1862/1863 (c 18 по 22 марта)

Сокращается частота полетов в Минск (Беларусь) по 30 апреля(включительно):

Рейсы выполняются

* SU 1830/1831 (по расписанию)

* SU 1832/1833 (по расписанию)

* SU 1834/1835 (18 марта)

* SU 1842/1843 (с 18 по 22 марта)

* SU 1840/1841 (с 18 по 23 марта)

Сокращается частота полетов в Париж (Франция) по 16 апреля(включительно):

Рейсы выполняются

* SU2452/260 (**SU2042/2043) и SU2460/2461 (**SU261/2453) (по расписанию; **нумерация различается по дням недели)

* SU2452/260, SU2460/2461 (19, 21 марта)

* SU2042/2043, SU261/2453 (20 марта)

* SU2462/2463 (с 19 по 21 марта)

Сокращается частота полетов в Дубай (ОАЭ) по 23 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

* SU520/521, SU524/525 (20, 21, 22 марта)

* SU520/521 (с 20 марта ежедневно)

Сокращается частота полетов в Бишкек (Киргизия):

Полеты выполняются (по расписанию):

* SU1882/1883 21, 22, 23 марта

Информация дополняется

Сокращается частота полетов в Ош (Киргизия):

Полеты выполняются (по расписанию):

* SU1894/1895 21, 22, 23 марта

Информация дополняется

Сокращается частота полетов вБрюссель (Бельгия) по 18 апреля 2020 года (включительно):

Рейсы выполняются

* SU2168/2169 (с 20 марта ежедневно)

* SU2628/2629 (20, 21, 22 марта)

* SU2618/2619 (с 20 по 26 марта)

Сокращается частота полетов в Амстердам (Нидерланды) по 18 апреля2020 года (включительно):

Рейсы выполняются

* SU2550/2551 (с 20 марта ежедневно)

*SU2694/2695, SU2192/2193 (20, 21, 22 марта)

Сокращается частота полетов в Берлин (Германия) по 15 апреля 2020 года (включительно):

Рейсы выполняются

* SU2312/2313, SU2316/2317 (с 20 марта ежедневно)

*SU2568/2569, SU2684/2685, SU2314/2315 (c 20 по 25 марта)

*SU2318/2319 (с 20 по 28 марта)

С 16 марта полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву и с 20 марта в Лондон. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву.

Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:

— оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;

— однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;

— однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

Информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.

Источник: Аэрофлот