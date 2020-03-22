Какие рейсы отменил с 21 марта и до какой даты «Аэрофлот»?

21 марта 2020 года, Москва. — Аэрофлот вносит изменения в полётную программу из Москвы.
Авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Женеву (Швейцария), Париж (Франция).
В связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов по маршруту Москва — Дубай — Москва, с 23 марта будет выполняться один ежедневный рейс.
С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва — Нью-Йорк-Москва.
Аэрофлот предпринимает все возможные усилия для возвращения граждан России на родину. Мы просим пассажиров отменённых рейсов регулярно проверять свою почту, указанную при бронировании перевозки, бронирование на сайте авиакомпании, либо обращаться к перевозчику для внесения изменений. Пассажиров с билетами на дальние даты, на направлениях, где приостанавливается выполнение полетов, просим максимально оперативно обращаться в авиакомпанию для перебронирования перевозки на ближайшие выполняемые регулярные или чартерные рейсы.
Временно будут приостановлены полёты Аэрофлота в/из Москвы в:
— Прагу (Чехия) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,
— Мюнхен (Германия) с 16 марта по 23 апреля 2020 года,
— Франкфурт (Германия) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,
— Салоники (Греция) с 16 марта по 23 апреля 2020 года,
— Барселону (Испания) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,
— Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,
— Копенгаген (Дания) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,
— Осло (Норвегия) с 18 марта по 23 апреля 2020 года,
— Кишинев (Молдавия) с 16 по 31 марта 2020 года,
— Вильнюс (Литва) в 18 по 30 марта 2020 года,
— Варшаву (Польша) с 19 по 27 марта 2020 года,
— Таллин (Эстония) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,
— Вену (Австрия) с 20 марта по 23 апреля 2020 года,
— Бухару (Узбекистан) с 16 марта по 15 апреля 2020 года,
— Самарканд (Узбекистан) с 16 марта по 15 апреля 2020 года,
— Ташкент (Узбекистан) с 21 марта по 15 апреля 2020 года,
— Ригу (Латвия) с 20 марта по 15 апреля 2020 года,
— Белград (Сербия) с 21 марта по 23 апреля 2020 года
— Любляну (Словения) с 18 марта по 23 апреля 2020 года
— Тиват (Черногория) с 18 марта по 23 апреля 2020 года
— Ларнаку (Кипр) с 23 марта по 23 апреля 2020 года
— Алматы (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года
— Костанай (Казахстан) с 21 марта по 22 апреля 2020 года
— Караганду (Казахстан) с 19 марта по 23 апреля 2020 года
— Нур-Султан (Казахстан) с 20 марта по 23 апреля 2020 года
— Актау (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года
— Актобе (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года
— Шымкент (Казахстан) с 23 марта по 22 апреля 2020 года
— Атырау (Казахстан) с 24 марта по 23 апреля 2020 года
— Каир (Египет) с 19 по 31 марта 2020 года
— Будапешт (Венгрия) с 23 марта по 30 апреля 2020 года
— Бейрут (Ливан) с 18 по 29 марта 2020 года
— Майами (США) с 29 марта по 30 апреля 2020 года
— Лос-Анджелес (США) с 29 марта по 30 апреля 2020 года
— Вашингтон (США) с 24 марта по 30 апреля 2020 года
— Дели (Индия) с 22 по 28 марта 2020 года
— Хельсинки (Финляндия) с 23 марта по 2 апреля 2020 года
— Стокгольм (Швеция) с 23 марта по 17 апреля 2020 года
— Баку (Азербайджан) с 29 марта по 30 апреля 2020 года
— Загреб (Хорватия) с 24 марта по 19 апреля 2020 года
— София (Болгария) с 27 марта по 17 апреля 2020 года
— Афины (Греция) с 24 марта по 18 апреля 2020 года
— Лиссабон (Португалия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года
Для возвращения в Россию её граждан Аэрофлот продолжит выполнение рейсов:
С 17 по 22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Ларнака — Шереметьево
* SU2072/2073
С 17/18 по 22/23 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Алма-Ата — Шереметьево
* SU1946/1947
17, 19, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Актобе — Шереметьево
* SU1948/1949
18, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Шымкент — Шереметьево
* SU1950/1951
17/18, 19/20, 21/22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Атырау — Шереметьево
* SU1958/1959
С 17 по 22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Будапешт — Шереметьево
* SU2032/2033
* SU2030/2031
* SU 2468/2469
С 20 по 22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево – Хельсинки – Шереметьево
* SU2202/2203 (20, 21 марта)
* SU2200/2201 (22 марта)
С 20 по 22 марта по маршруту Шереметьево – Стокгольм – Шереметьево
* SU2210/2211 (20, 21, 22 марта)
С 21 по 28 марта по маршруту Шереметьево – Баку – Шереметьево
* SU1854/1855 (с 22 по 28 марта)
* SU1852/1853 (22 марта)
22, 24, 26 марта по маршруту Шереметьево -Лиссабон- Шереметьево организованы чартерные рейсы
* SU2606/2607
21 марта по маршруту Шереметьево — Кишинёв- Шереметьево организованы чартерные рейсы
* SU2700/2701, SU2702/2703
23 марта маршруту Шереметьево — Каир- Шереметьево организован чартерный рейс
* SU400/401
Сокращается частота полетов в Ереван (Армения) по 30 апреля(включительно):
Рейсы выполняются
* SU1964/1965 (**SU1864/1865) (по расписанию; **нумерация меняется с 29 марта)
* SU1860/1861 (по расписанию)
* SU1868/1869, SU1966/1967 (18 марта)
* SU1858/1859, SU1862/1863 (c 18 по 22 марта)
Сокращается частота полетов в Минск (Беларусь) по 30 апреля(включительно):
Рейсы выполняются
* SU 1830/1831 (по расписанию)
* SU 1832/1833 (по расписанию)
* SU 1834/1835 (18 марта)
* SU 1842/1843 (с 18 по 22 марта)
* SU 1840/1841 (с 18 по 23 марта)
Сокращается частота полетов в Париж (Франция) по 16 апреля(включительно):
Рейсы выполняются
* SU2452/260 (**SU2042/2043) и SU2460/2461 (**SU261/2453) (по расписанию; **нумерация различается по дням недели)
* SU2452/260, SU2460/2461 (19, 21 марта)
* SU2042/2043, SU261/2453 (20 марта)
* SU2462/2463 (с 19 по 21 марта)
Сокращается частота полетов в Дубай (ОАЭ) по 23 апреля (включительно):
Рейсы выполняются
* SU520/521, SU524/525 (20, 21, 22 марта)
* SU520/521 (с 20 марта ежедневно)
Сокращается частота полетов в Бишкек (Киргизия):
Полеты выполняются (по расписанию):
* SU1882/1883 21, 22, 23 марта
Информация дополняется
Сокращается частота полетов в Ош (Киргизия):
Полеты выполняются (по расписанию):
* SU1894/1895 21, 22, 23 марта
Информация дополняется
Сокращается частота полетов вБрюссель (Бельгия) по 18 апреля 2020 года (включительно):
Рейсы выполняются
* SU2168/2169 (с 20 марта ежедневно)
* SU2628/2629 (20, 21, 22 марта)
* SU2618/2619 (с 20 по 26 марта)
Сокращается частота полетов в Амстердам (Нидерланды) по 18 апреля2020 года (включительно):
Рейсы выполняются
* SU2550/2551 (с 20 марта ежедневно)
*SU2694/2695, SU2192/2193 (20, 21, 22 марта)
Сокращается частота полетов в Берлин (Германия) по 15 апреля 2020 года (включительно):
Рейсы выполняются
* SU2312/2313, SU2316/2317 (с 20 марта ежедневно)
*SU2568/2569, SU2684/2685, SU2314/2315 (c 20 по 25 марта)
*SU2318/2319 (с 20 по 28 марта)
С 16 марта полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву и с 20 марта в Лондон. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву.
Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:
— оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;
— однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;
— однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.
Информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.
Источник: Аэрофлот