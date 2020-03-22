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Сделать единый список всех врачей и медсестер частной и госмедицины приказал Минздрав. Срок — два дня

12:10 22.03.2020 Фото: Википедии
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Постановление о создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) было подписано в мае 2018 года премьером Медведевым. Но клиники и больницы с тех пор не торопятся.

Сделать единый список всех врачей и медсестер частной и госмедицины приказал Минздрав. Срок два дня
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым. Телеграмма отправлена 18 марта со сроком исполнения 20 марта. О появлении телеграммы рассказали врачи одного из медучреждений, получивших предписание.

«Эта телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах. Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует», — сообщил РБК генеральный директор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский.

Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках. По ее словам, сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» выполнили это поручение.

Ранее на появление указания Минздрава обратило внимание профильное издание Vademecum.

«Эта телеграмма направлена на то, чтобы стимулировать медицинские организации, которые не подключены к ЕГИСЗ, к ней подключиться, а также стимулировать работников войти в реестр. Так как в соответствии с требованием закона «Об охране здоровья граждан» у нас ведутся эти реестры. Еще к 1 января 2019 года все медицинские организации должны были быть подключены к ЕГИСЗ, но сейчас к ней подключено только 15 тыс. организаций», — сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Пугачев был назначен заместителем министра 20 февраля, он курирует цифровизацию медицины. Он сменил на этом посту Елену Бойко, ушедшую в отставку после критики ее выступления на форуме «Здоровая Москва». Источник РБК, знакомый с ходом работы по цифровизации Минздрава, говорит, что в министерстве были недовольны темпами цифровизации ведомства при команде Бойко.

Постановление о создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) было подписано в мае 2018 года на тот момент премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно ему ЕГИСЗ включает в себя регистр медицинских работников, реестр медицинских организаций, электронную медицинскую карту, электронную регистратуру и др.

В 2017 году министр здравоохранения Вероника Скворцова, поясняя принцип работы системы, говорила, что она позволит избавить врача от бумажной работы, создавать личные кабинеты пациентам, использовать электронный документооборот. Тогда же ожидалось, что расходы на систему до 2019 года составят 1,45 млрд руб.

Госкорпорация «Ростех» была назначена единственным исполнителем госзаказов на выполнение работ по информационной системе в сфере здравоохранения с 2014 года. Распоряжением правительства это назначение госкорпорации было продлено вплоть до 31 декабря 2020 года

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