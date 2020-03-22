У сердечников, диабетиков, гипертоников, онкобольных короновирус вызывает чаще летальный исход, заявили врачи Италии

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Итальянские медики опубликовали в марте отчет, в котором описали болезни, повышающие риск летального исхода при инфицировании коронавирусом, пишут Известия.

Согласно данным Итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия, особую опасность представляют проблемы с сердечно-сосудистой системой. В этом случае риск смерти при COVID-19 возрастает на 10,5%.

Кроме того, в зоне риска страдающие от диабета (риск летального исхода выше на 7,3%), а также люди с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,5%), высоким давлением (гипертонией) — на 6% и пациенты с онкологией — на 5,6%.

21 марта доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал продукт, снижающий риск заражения вирусами — морская капуста. По его словам, это не панацея от коронавируса, но поможет значительно укрепить иммунитет.

Также врачи рассказали, как лучше всего обезопасить себя во время пандемии.

По данным ВОЗ, всего в мире заразились коронавирусом более 266 тыс. человек, скончались порядка 10 тыс.