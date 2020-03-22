Купить продукты по лицу: Из-за коронавируса магазины внедряют биометрию

В России хорошо внедряются инновационные платежные методы: уже сейчас наша страна в числе мировых лидеров по бесконтактной оплате, и биометрия в крупных городах среди молодежи может так же легко прижиться, считает аналитик.

В центре Бердска нет проблем с продуктами

Оплата товаров с помощью лица начала тестироваться в продуктовых магазинах — первыми такую возможность при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) предоставили ВТБ в супермаркетах «Лента». Также такой эксперимент с несколькими торговыми сетями прорабатывает Промсвязьбанк. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях. Способ оплаты по лицу быстрее и удобнее для клиентов, отметили в «Ростелекоме» (оператор ЕБС). Биометрические платежи могут получить особую популярность на фоне коронавируса, который может передаваться в том числе через купюры и пластиковые карты.

Продукты и фастфуд

В магазинах «Лента» тестируется процедура покупки с помощью биометрии — такую возможность обеспечили ВТБ и «Ростелеком», сообщил «Известиям» руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов. Он подчеркнул, что внедрить биометрический эквайринг для использования в промышленном масштабе планируется уже в середине 2020-го. Этот способ оплаты обеспечит удобство посетителям и повысит качество их обслуживания, уверен Никита Чугунов.

Переговоры с несколькими розничными сетями насчет внедрения оплаты по лицу ведет и Промсвязьбанк: пилотные проекты планируется запустить в начале 2021 года, рассказала руководитель Центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса кредитной организации Ольга Алексюк. Она не уточнила, какие именно торговые сети рассматривают такую возможность.

— Владельцы карт, прошедшие биометрическую идентификацию, смогут сделать платеж, просто посмотрев в камеру на кассе. Им не придется доставать «пластик», деньги или телефон, — пояснила Ольга Алексюк.

В Ак Барс Банке заявили «Известиям», что тестируют функционал лицевого эквайринга, а появиться для пользователей он может уже до конца 2020 года.

В январе пилот по оплате лицом с помощью ЕБС был запущен в одной из кофеен Coffee Bean, сейчас проект масштабируется на всю сеть, сообщили «Известиям» в «Ростелекоме». В компании отметили, что кроме крупных торговых ритейлеров обсуждают технологию с производителями вендинговых автоматов, с сетями автозаправок и фастфуда, с представителями метро и РЖД.

Биометрическая оплата сокращает время обслуживания клиента с 20 до пяти секунд, подчеркнули в «Ростелекоме». Кроме того, она позволяет при оплате сразу начислять баллы по программам лояльности и подтверждать возраст покупателя, если он оплачивает, например, алкогольный напиток.

— В пилотных проектах технология используется для небольших платежей. Чтобы подтвердить перечисление более крупных сумм, планируется использовать второй фактор, например, ПИН-код. Клиент также сможет оплатить лицом покупку в интернете, посмотрев в камеру на телефоне и назвав последовательность цифр, вместо длительного заполнения реквизитов карты, — отметили в «Ростелекоме».

Оператор ЕБС сообщил, что сейчас в базе хранится более 130 тыс. слепков.

Лицевой заказ

Райффайзенбанк тестирует оплату по биометрии не через ЕБС, а с помощью стороннего приложения Selfie-To-Pay, куда покупатель привязывает слепок лица и свою банковскую карту, рассказали в кредитной организации. В приложении можно сделать покупку в нескольких пиццериях «Папа Джонс», бургерных Farш и магазинах «Магнит». Этот вариант требует от клиента больше действий, чем оплата через ЕБС.

Технологию селфи-идентификации через собственную систему также начали тестировать в KFC около московской станции метро «Белорусская»: сначала биометрический слепок нужно привязать к личному кабинету на сайте или в приложении ресторана, а затем выбрать этот способ оплаты на терминале самообслуживания, сообщил «Известиям» директор по инновационным информационным технологиям KFC Дмитрий Агеев.

«Известия» опросили крупнейшие сети кофеен, ресторанов быстрого питания и продуктовых ритейлеров, собираются ли они тестировать биометрический эквайринг в точках продаж. В «Ашане» заявили, что изучают технологию, но в 2020 году тест вводить не планируют. Другие респонденты, в том числе «Лента», не ответили на вопросы «Известий». В ЦБ также проигнорировали запрос «Известий» о том, поддерживается ли регулятором проект биометрического эквайринга.

Коронавирус стимулирует

Технология оплаты с помощью лица через ЕБС дорогая и сложная: она требует установки дополнительного оборудования, при этом не позволяет торговой точке избавиться от классической инфраструктуры для приема карт, считает директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. Кроме того, клиенты не привыкли проводить оплату таким способом, и слишком маленький процент потенциальных покупателей имеет профиль в системе ЦБ, добавил он.

Сейчас тарифы на прохождение одной биометрической верификации клиента или покупателя в ЕБС составляют 200 рублей, а говорить о развитии биометрического эквайринга следует, если эта сумма опустится до 5–10 рублей, считают в Абсолют Банке. Торговые предприятия в 2020-м будут активнее внедрять оплату по QR-коду, поскольку тарифы в Системе быстрых платежей позволят им экономить на эквайринге до пяти раз, тогда как оплата по биометрии не несет финансовой выгоды, согласны в екатеринбургском СКБ-Банке.

В России хорошо внедряются инновационные платежные методы: уже сейчас наша страна в числе мировых лидеров по бесконтактной оплате, и биометрия в крупных городах среди молодежи может так же легко прижиться, считает аналитик «Финам» Алексей Коренев. По его словам, люди постепенно изолируются от физических карт. В том числе к этому подталкивает распространение COVID-19. Новый коронавирус может передаваться через денежные купюры и пластиковые карты. Поэтому оплата по лицу, когда человеку не нужно ни к чему прикасаться, кажется более безопасной, считает эксперт.

Лицевая биометрия — новый этап развития безналичных платежей, но пока этот способ не сможет заменить карту, телефон или QR-код, согласен руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. Он добавил, что биометрический эквайринг будет востребован в таких заведениях, где применять традиционные способы оплаты неудобно, например в бассейнах и аквапарках, а также на крупных культурно-массовых мероприятиях.