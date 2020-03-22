21 марта 2020. Продолжает радовать ямами водителей Бердска одна из главных улиц — Первомайская. Держитесь!
Дырка за дыркой: ул.Первомайская особо хороша своими ямами после зимы-2020 в Бердске
Один из въездов в город — ул.Первомайская, к сожалению, не удивила весной 2020 года. Все как всегда. Смотрите видео!
21 марта 2020. Продолжает радовать ямами водителей Бердска одна из главных улиц — Первомайская. Держитесь!
Спасибо за ваш голос
От редакции
Хороша? По какой дороге вы обычно выезжаете из Бердска?
Аноним, 22 марта 2020 15:54
А "капитально отремонтированная"год назад ул.Свердлова,хороша да?!!!Поросята непутевые,одни тратят денюжку федеральную,другие изображают спецов дорожников,в итоге они с сэкономленном(уварованным)баблом,а люди с НАЛОГАМИ,ПЛАТОНАМИ И прочиими переменами к лучшему убивают ходовую...Эх,бех трехлинейки н будет тут порядка.
Аноним, 22 марта 2020 21:57
Набережную же мэр делать хотел ... отстаньте уже со своими дорогами!
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