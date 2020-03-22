Выгорел полностью частный дом с баней и гаражом в Искитиме. Пожар тушили более 4 часов

Пожар, начавшийся поздним вечером в субботу на ул. Сибирской, ликвидировали уже в воскресенье. О погибших и пострадавших не сообщается.

21 марта в 23:05 на ул. Сибирской в Искитиме произошло возгорание в частном доме

Пожар в частном доме и надворных постройках произошел в Искитиме поздним вечером в субботу. Об этом 22 марта сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

21 марта в 23:05 на ул. Сибирской в Искитиме произошло возгорание в частном доме. В результате пожара полностью выгорел внутри дом. Кроме того, огнем повреждена веранда, баня и гараж.

Ликвидировать пожар удалось только в 3:20 уже 22 марта. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установят дознаватели Искитимского ОНД. О погибших и пострадавших не сообщается.