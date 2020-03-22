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Новых случаев коронавируса не выявили в Новосибирской области. На 22 марта заражены 4 человека. В Бердске больных нет

14:30 22.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вирус у студента НГУ не подтвердился. Первые заболевшие появились в Крыму и на Ставрополье. Всего за сутки в России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего в РФ болеют этим опасным заболеванием 306 человек.

Новых случаев коронавируса не выявили в Новосибирской области. На 22 марта заражены 4 человека. В Бердске больных нет
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Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Новых случаев коронавируса не выявили в Новосибирской области. На 22 марта заражены 4 человека. В Бердске больных нет

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На 22 марта в Новосибирской области по-прежнему подтверждено только 4 случая заражения COVID-19. Пациентки находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное. Новых случаев заражения коронавирусом в регионе нет, сообщили в областном минздраве.

-Некоторые СМИ распространили информацию о карантине в одном из общежитий НГУ в связи с подозрением на коронавирус у студента. Действительно, студент недавно вернулся из Европы, почувствовал недомогание и позвонил на горячую линию. Его госпитализировали в инфекционную больницу и сделали тест. Уже в стационаре выяснили, что молодой человек прибыл в Новосибирск 4 марта. Инкубационный период коронавирусной инфекции уже прошел. Результаты теста готовы, они отрицательные, — заявили в ведомстве.

Напоминаем, изоляция необходима только тем, кто контактировал непосредственно с инфицированным человеком. Специалисты Роспотребнадзора определяют все необходимые мероприятия по предотвращению распространения инфекции. Оперативный штаб работает круглосуточно. Вся информация о ситуации с коронавирусом в регионе немедленно передается по официальным каналам!

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на Бердском электромеханическом заводе ввели особый режим, установили на проходной тепловизор, раздали маски и градусники. В период распространения коронавируса, помещения на БЭМЗе моют трижды в день с дезинфицирующими средствами. В Бердске, по официальным данным, нет больных коронавирусом.

Ситуация с ОРВИ и гриппом остается стабильной. Заболевших в регионе – 1835 человек. Госпитализировано за сутки – 72 человека.

За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах, сообщает Роспотребнадзор.
Распределение по регионам:
1.​Московская область ​17

2.​Москва​ 6
3.​Республика Татарстан​ 5
4.​Нижегородская область​ 4
5.​Свердловская область​ 3
6.​Тульская область​ 2
7.​Калининградская область ​2
8.​Санкт-Петербург ​2
9.​Кабардино-Балкарская Республика​ 2
10.​Краснодарский край​ 2
11.​Рязанская область ​1
12.​Ставропольский край​ 1
13.​Курганская область ​1
14.​Челябинская область​ 1
15.​Ханты-Мансийский АО​ 1
16.​Красноярский край​ 1
17.​Хабаровский край​ 1
18.​Республика Крым ​1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 82 439 человек, под контролем остаются 36 540 человек.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

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