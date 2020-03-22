Новых случаев коронавируса не выявили в Новосибирской области. На 22 марта заражены 4 человека. В Бердске больных нет

На 22 марта в Новосибирской области по-прежнему подтверждено только 4 случая заражения COVID-19. Пациентки находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное. Новых случаев заражения коронавирусом в регионе нет, сообщили в областном минздраве.
-Некоторые СМИ распространили информацию о карантине в одном из общежитий НГУ в связи с подозрением на коронавирус у студента. Действительно, студент недавно вернулся из Европы, почувствовал недомогание и позвонил на горячую линию. Его госпитализировали в инфекционную больницу и сделали тест. Уже в стационаре выяснили, что молодой человек прибыл в Новосибирск 4 марта. Инкубационный период коронавирусной инфекции уже прошел. Результаты теста готовы, они отрицательные, — заявили в ведомстве.
Напоминаем, изоляция необходима только тем, кто контактировал непосредственно с инфицированным человеком. Специалисты Роспотребнадзора определяют все необходимые мероприятия по предотвращению распространения инфекции. Оперативный штаб работает круглосуточно. Вся информация о ситуации с коронавирусом в регионе немедленно передается по официальным каналам!
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на Бердском электромеханическом заводе ввели особый режим, установили на проходной тепловизор, раздали маски и градусники. В период распространения коронавируса, помещения на БЭМЗе моют трижды в день с дезинфицирующими средствами. В Бердске, по официальным данным, нет больных коронавирусом.
Ситуация с ОРВИ и гриппом остается стабильной. Заболевших в регионе – 1835 человек. Госпитализировано за сутки – 72 человека.
За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах, сообщает Роспотребнадзор.
Распределение по регионам:
1.Московская область 17
3.Республика Татарстан 5
4.Нижегородская область 4
5.Свердловская область 3
6.Тульская область 2
8.Санкт-Петербург 2
9.Кабардино-Балкарская Республика 2
10.Краснодарский край 2
11.Рязанская область 1
13.Курганская область 1
14.Челябинская область 1
15.Ханты-Мансийский АО 1
16.Красноярский край 1
18.Республика Крым 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 82 439 человек, под контролем остаются 36 540 человек.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача.
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.