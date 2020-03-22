Новых случаев коронавируса не выявили в Новосибирской области. На 22 марта заражены 4 человека. В Бердске больных нет

Вирус у студента НГУ не подтвердился. Первые заболевшие появились в Крыму и на Ставрополье. Всего за сутки в России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего в РФ болеют этим опасным заболеванием 306 человек.

В Бердске катастрофически не хватает медицинских масок

На 22 марта в Новосибирской области по-прежнему подтверждено только 4 случая заражения COVID-19. Пациентки находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное. Новых случаев заражения коронавирусом в регионе нет, сообщили в областном минздраве.

-Некоторые СМИ распространили информацию о карантине в одном из общежитий НГУ в связи с подозрением на коронавирус у студента. Действительно, студент недавно вернулся из Европы, почувствовал недомогание и позвонил на горячую линию. Его госпитализировали в инфекционную больницу и сделали тест. Уже в стационаре выяснили, что молодой человек прибыл в Новосибирск 4 марта. Инкубационный период коронавирусной инфекции уже прошел. Результаты теста готовы, они отрицательные, — заявили в ведомстве.

Напоминаем, изоляция необходима только тем, кто контактировал непосредственно с инфицированным человеком. Специалисты Роспотребнадзора определяют все необходимые мероприятия по предотвращению распространения инфекции. Оперативный штаб работает круглосуточно. Вся информация о ситуации с коронавирусом в регионе немедленно передается по официальным каналам!

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на Бердском электромеханическом заводе ввели особый режим, установили на проходной тепловизор, раздали маски и градусники. В период распространения коронавируса, помещения на БЭМЗе моют трижды в день с дезинфицирующими средствами. В Бердске, по официальным данным, нет больных коронавирусом.

Ситуация с ОРВИ и гриппом остается стабильной. Заболевших в регионе – 1835 человек. Госпитализировано за сутки – 72 человека.

За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах, сообщает Роспотребнадзор.

Распределение по регионам:

1.​Московская область ​17



2.​Москва​ 63.​Республика Татарстан​ 54.​Нижегородская область​ 45.​Свердловская область​ 36.​Тульская область​ 27.​Калининградская область ​28.​Санкт-Петербург ​29.​Кабардино-Балкарская Республика​ 210.​Краснодарский край​ 211.​Рязанская область ​112.​Ставропольский край​ 113.​Курганская область ​114.​Челябинская область​ 115.​Ханты-Мансийский АО​ 116.​Красноярский край​ 117.​Хабаровский край​ 118.​Республика Крым ​1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 82 439 человек, под контролем остаются 36 540 человек.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.