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Застрявшие в аэропорту Толмачево на несколько дней 140 граждан Узбекистана вылетели в Ташкент

14:45 22.03.2020 Фото: Википедии
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Специальная республиканская комиссия проработала дополнительный авиарейс из Новосибирска для эвакуации узбекистанцев на родину. Обратным рейсом в Новосибирск отправили россиян.

Застрявшие в аэропорту Толмачево на несколько дней 140 граждан Узбекистана вылетели в Ташкент
Толмачево — крупнейшая за Уралом воздушная гавань

Чартерный авиарейс для более 140 граждан Узбекистана, остающихся в Новосибирске после приостановки авиасообщения с Россией из-за нового коронавируса COVID-19, будет организован вечером 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

Специальная республиканская комиссия проработала дополнительный авиарейс из Новосибирска для эвакуации граждан Узбекистана на родину.

«Вылет чартерного самолета по маршруту Новосибирск–Ташкент намечен на 21 марта в 19.35 по местному времени (15.35 мск), прибытие — в 18.35 (по ташкентскому времени)», — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

В посольстве России в Узбекистане  сообщили, что авиакомпания Uzbekistan Airways 21 марта ориентировочно в 19.00 мск организует обратный спецрейс из Ташкента в Новосибирск для вывоза российских граждан, остающихся в республике после закрытия авиасообщения между двумя странами, передает радио Спутник.

Ранее генеральный консул Узбекистана в РФ в Новосибирске Юсуп Кабулжанов рассказал, что более 140 граждан республики не смогли 18 марта улететь в Ташкент из новосибирского международного аэропорта Толмачево рейсом авиакомпании S7 Airlines, несмотря на купленные билеты.

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