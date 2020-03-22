Шторм накрыл Бердск: порывы ветра усилятся до 27 метров в секунду 22 марта

В воскресенье во второй половине дня в Бердске усилился ветер. Но пока шторм не причинил вреда. Об этом в 15.00 «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Бердска.
— Сообщений о разрушениях нет. Но еще в пятницу было штормовое предупреждение о том, что 22-го и в ночь на 23 марта будет усиление ветра. Ветер действительно усилился, — рассказал оперативный дежурный по городу.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с утра 22 марта в городе шел дождь. В ночь на понедельник температура упадет до минус 7 градусов.
Днем 22 марта и ночью 23 марта прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 19-24 метров в секунду, местами порывы до 27 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица.
Специалисты МЧС России предупредили, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, схода наледи и снега с крыш.
Муниципалитетам рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.
Под действием осадков и ветра возможно повреждение или падение различных конструкций, рекламных щитов, ветхих деревьев, а также обрыв проводов. Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов, а также не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Автомобилистам также требуется соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефонам:
101 — номер вызова пожарно-спасательных подразделений;
2-18-18 — номер бердской ЕДДС.