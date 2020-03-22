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Путин направит в Италию КамАЗы для дезинфекции и российских специалистов для борьбы с коронавирусом

15:30 22.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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В наиболее пострадавшие районы страны будет также направлено медицинское оборудование и средства защиты. Отправлять их в Италию, где скончались от коронавируса около 3200 человек, планируется самолетами ВКС.

Путин направит в Италию КамАЗы для дезинфекции и российских специалистов для борьбы с коронавирусом
Путин пообещал Италии помощь в борьбе с коронавирусом
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Путин направит в Италию КамАЗы для дезинфекции и российских специалистов для борьбы с коронавирусом

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Россия в ближайшее время намерена отправить в Италию специалистов и оборудование для борьбы со вспышкой коронавируса, жертвами которой в этой стране стали более 4800 человек, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе телефонного разговора с главой итальянского правительства Джузеппе Конте вечером в субботу.

По словам Путина в Италию будут поставлены средства защиты, мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинское и иное оборудование.

Глава государства отметил, что бригады российских специалистов будут направлены в наиболее пострадавшие районы Италии.

«Эти поставки будут осуществляться по линии министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил России», — сказал Путин.

В сообщении отмечается, что Конте выразил благодарность России за помощь и поддержку «в столь непростое время».

Позднее в Минобороны сообщили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что решение об оказании помощи Италии было принято из гуманитарных соображений. «Сейчас практически все страны мира столкнулись с серьезной угрозой коронавируса. Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей», — отметил он.

По данным итальянских властей только за последние сутки в стране умерли 792 человека, а общее число жертв достигло 4825. Это больше чем в любом другом государстве мира. Заразились 53578 человек. 6072 выздоровели (на 943 больше чем сутками ранее).

Наиболее тяжелая ситуация складывается в регионе Ломбардия, где и началось распространение эпидемии по Италии, передает РБК. Там умерли 3095 человек, а общее число инфицированных составляет почти 50% от общего по стране. Как сообщает Corriere della Sera, в некоторых районах Ломбардии распространение инфекции замедлилось, однако власти опасаются массового заражения в крупнейшем городе региона, Милане.

Более 100 умерших и в некоторых других регионах северной Италии: Пьемонте, Лигурии, Венето, Эмилии Романье. Для сравнения в регионах южной Италии, а также на Сардинии число погибших и заболевших относительно невелико.

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От редакции

Италии еще можно помочь?

Игорь, 22 марта 2020 15:57
Мне кажется или что? Власть имущие чувствуют себя слишком уверенно?
Аноним, 22 марта 2020 16:21
В Бердск ренген аппарат нормальный направь
Елена, 22 марта 2020 17:24
Это правильно и по человечески

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