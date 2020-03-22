Кто виноват в обвале цен на нефть? Назвал Белуосов

Первый вице-премьер обвинил арабских партнеров и отметил, что даже у нефтяных компаний не было позиций, что нужно разрывать соглашение ОПЕК+.

Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, это была инициатива арабских партнеров. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе «Вести в субботу» на канале «Россия-1».

«Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнеров. Собственно, об этом говорил премьер. Я могу это подтвердить, поскольку я участвовал в том совещании, где вырабатывались директивы», — сказал он.

«Даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение [ОПЕК+] и выходить из соглашений», — добавил Белоусов.

Первый вице-премьер пояснил, что базовой идеей было сохранение соглашения еще на год. «По крайней мере, на квартал, с возможным выходом на год. Но арабские партнеры повели себя по-другому», — резюмировал он.

Россия сотрудничала с ОПЕК+ с 2017 года, согласованно сокращая добычу нефти наравне с другими странами альянса. В марте 2020 года этот союз распался, так как стороны не смогли договориться о продлении договоренностей, передает ТАСС.