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Спилят почти все деревья в парке: за 44 млн рублей высадят 200 новых и заменят все дорожки в городском парке Бердска

16:09 22.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Кроме того, заменят водопровод и освещение. Работы должны завершиться к 31 августа 2020 года. Предполагается спились 200 деревьев и посадить новые. В прошлом году власть не смогла найти подрядчика на благоустройство парка.

Спилят почти все деревья в парке: за 44 млн рублей высадят 200 новых и заменят все дорожки в городском парке Бердска
Яблоню Сиверса снова посадят в городском парке Бердска

В понедельник, 23 марта, закончится примем заявок на участие в электронном аукционе на выполнение работ по благоустройству территории городского парка культуры и отдыха в Бердске. Стоимость работ — 43 893 289 рублей. Дата окончания работ — 31 августа 2020 года.

В аукционной документации предстоящие ремонтные работы названы вторым этапом. Проект благоустройства разработала проектная организация ООО «Промтехпроект». Он прошел государственную вневедомственную экспертизу.

До конца лета предполагается демонтировать асфальтированные аллеи и тротуары, заново построить проезды и пешеходные дорожки, установить малые формы. Кроме того проложат сети водоснабжения и освещения. Поставят новые светильники с лампами.

Предполагается спилить 200 старых деревьев с диаметром ствола 16 и 32 см. А затем посадить новые деревья, посеять газоны. В обновленном городском парке появятся разные породы зеленых насаждений: ель сибирская, береза бородавчатая, вяз обыкновенный, липа мелколистная, сирень обыкновенная, мохнатая и венгерская, лиственница сибирская, тополь белый пирамидальный, орех маньчжурский, ольха серая и черная, рябина обыкновенная и круглолистная, черемуха виргинская и Маака, яблоня Сиверса, сибирская и маньчжурская.

Почему не отремонтировали городской парк в прошлом году, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал глава Евгений Шестернин. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить из-за несостоявшегося конкурса на право проведения работ. Деньги, которые выделяли для строительства парка, перенаправили на другие цели.

— В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бердске в 2019 году благоустроено 18 дворовых территорий многоквартирных домов. Важную роль в реализации проекта играет мнение, а также непосредственное участие жителей, — сообщил мэр.

В 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. В результате финансирование, которое выделялось для строительства Городского парка, было перенаправлено на другие цели. Благодаря этим деньгам нам удалось дополнительно в этом году благоустроить 10 дворов многоквартирных домов, ответил Евгений Шестернин.

Пока неизвестно, есть ли на этот раз желающие освоить 44 млн рублей на благоустройстве парка.

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От редакции

Нужно спиливать все деревья в парке?

Аноним, 22 марта 2020 16:14
Совсем сдурели?! Зачем пилить они только выросли немного
Аноним, 22 марта 2020 16:20
А кто до спиливания вам не давал сажать, парк лысый сажай не хочу
Короче хана парку; проходил недавно сквозь сквер сибиряков-гвардейцев, это рядом с площадью маркса, вот это похоже на парк, при чем там ни аттракционов, ни скамеек, ничего, ну а здесь посмотрим как бердский угробят за 43 миллиона, наверно так и должно быть
Аноним, 22 марта 2020 16:23
А давайте я все это сделаю за 1 000000 ?
Захаров, 22 марта 2020 16:47
Нет, нам надо за 44.
Гость, 22 марта 2020 16:55
Сумма какая-то заоблачная. Надо бы проверить. Что-то подсказывает, что там недаром начальная сумма такая, и победитель уже есть.
Аноним, 22 марта 2020 17:21
Да, забор там за 26 млн рублечков 2019 хотели, но не сделали. В этом году уже приблизительно 28 млн.рублечков из-за инфляции заложат.

Население против забора, т.к. считает, что эти ассигнации должны пойти на восстановление придомовой территории МКД.

Спросите у мэра, зачем он это делает для берчан?

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