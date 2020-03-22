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Просят духов спасти человечество от коронавируса шаманы Алтая и Бурятии

16:20 22.03.2020 Фото: Википедии
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Трехдневный обряд начали 21 марта — благоприятный для ритуала день — на трех точках «на трех священных горах, где стоят великие бубны и шаманы трех возрастов – старик, среднего возраста и молодые люди».

Просят духов спасти человечество от коронавируса шаманы Алтая и Бурятии
Алтайские шаманы проводят обряды против коронавируса

Сибирские шаманы проводят религиозные обряды против распространения коронавируса и просят духов защитить человечество, передает ТАСС со ссылкой на заявления представителей общественных организаций на Алтае, а также в Бурятии и Туве.

Алтайские шаманы приступили к проведению трехдневного обряда против коронавируса в эту субботу, 21 марта. Как сообщил глава общественной организации «Союз национальных культур Алтая» шаман Артем Игнатенко, этот день благоприятен для проведения ритуала, который объединил шаманов разных возрастов.

«Сейчас мы обряд этот проводили. Проводим на трех точках на трех священных горах, где стоят великие бубны и шаманы трех возрастов – старик, среднего возраста и молодые люди. Надо три дня совершать обряд», – рассказал он.

О каких именно священных горах идет речь, шаман не уточнил.

Также проведение обрядов стартовало в Улан-Удэ и на горе в Кызыле. Подобно алтайским шаманам, колдуны этих сибирских регионов также взывают к духам с просьбами за здоровье и благополучие, а одна из задач обрядов – остановить коронавирус.

Как сообщал «Курьер. Среда.Бердск», в России на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по стране за истекший период 2020 г. находилось 82 439 человек, под контролем остаются 36 540 человек. В Новосибирской области выявлено 4 заболевших. В Бердске коронавируса нет.

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