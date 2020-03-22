Отказался везти супружескую пару в медицинских масках маршруточник в Новосибирске

Супругов в медицинских масках не пустили в новосибирскую маршрутку. Об этом сын обиженной супружеской пары Андрей поведал в паблике «Инцидент Новосибирск».
По его словам, конфликт произошел в Кировском районе города. Мужчина и женщина хотели уехать с остановки «Лыщинского» на маршрутном такси №32 в 13.00 в субботу, 21 марта. Хотя салон был полон, супруги обрадовались, увидев, что рядом с водителем есть два свободных места. Однако, по словам автора, водитель отказался открыть им дверь и уехал.
По мнению супругов, это произошло из-за того, что они были в масках.
-С каких это пор человека в медицинской маске не пускают в транспорт, особенно учитывая ситуацию в стране? — цитирует «Инцидент Новосибирск» автора поста.
В комментариях, в основном, обсуждают водителя маршрутки, оправдывая его и не поддерживая людей в масках:
-Водитель тоже человек, и не хочет заразиться, и правильно сделал, сейчас всем чуть не так посмотри надо бежать жалобы строчить, уже разума нет абсолютно. Можно подумать одна маршрутка в день ходит.
— Медицинские маски стерильны и их должны носить здоровые люди и менять каждый час, а больные каждые 30 мин.
— Ну и правильно сделал! Маски носят только больные!
— Скорее всего он не пускал никого, ибо эти места были бы давно заняты. Он осознанно теряет часть прибыли ради своей безопасности. Имеет право.
— И никто даже не подумал, что у водилы есть пара знакомых, которые попросили забить места, ибо сесть некуда в вечернее время…
— Ага, маршрутка переполнена и ни кто не изъял желания сесть вперёд, кроме твоих родителей.
— Может он в принципе никого рядом не пускал? А вы раздули.
— Дома надо сидеть а не в масках шариться.
— Они обычно молоденьких девушек рядом садят, не раз замечено было.
— Вот поэтому люди и бояться: носить маски, сообщать врачу, делать тест — потому что травят, а результаты теста могут разойтись по сети.
— У людей может быть обычное орви, и маска поможет вам, «нетупым», не заболеть, если вы окажетесь рядом. Либо людям, может быть, так спокойнее в сезон пандемии этой. И есть шанс, что маска задержит хоть какую-то часть микроорганизмов
— Ой, ну ясно же, что они коронавируса боятся, вот и надевают маски, думают она спасет.