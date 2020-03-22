Отказался везти супружескую пару в медицинских масках маршруточник в Новосибирске

Они хотели сесть рядом с водителем, но он не стал открывать дверь и уехал. В соцсетях не поддержали несостоявшихся пассажиров, оправдывая водителя маршрутки №32.

Людей в масках не пустили в новосибирскую маршрутку

Супругов в медицинских масках не пустили в новосибирскую маршрутку. Об этом сын обиженной супружеской пары Андрей поведал в паблике «Инцидент Новосибирск».

По его словам, конфликт произошел в Кировском районе города. Мужчина и женщина хотели уехать с остановки «Лыщинского» на маршрутном такси №32 в 13.00 в субботу, 21 марта. Хотя салон был полон, супруги обрадовались, увидев, что рядом с водителем есть два свободных места. Однако, по словам автора, водитель отказался открыть им дверь и уехал.

По мнению супругов, это произошло из-за того, что они были в масках.

-С каких это пор человека в медицинской маске не пускают в транспорт, особенно учитывая ситуацию в стране? — цитирует «Инцидент Новосибирск» автора поста.

В комментариях, в основном, обсуждают водителя маршрутки, оправдывая его и не поддерживая людей в масках:

-Водитель тоже человек, и не хочет заразиться, и правильно сделал, сейчас всем чуть не так посмотри надо бежать жалобы строчить, уже разума нет абсолютно. Можно подумать одна маршрутка в день ходит.

— Медицинские маски стерильны и их должны носить здоровые люди и менять каждый час, а больные каждые 30 мин.

— Ну и правильно сделал! Маски носят только больные!

— Скорее всего он не пускал никого, ибо эти места были бы давно заняты. Он осознанно теряет часть прибыли ради своей безопасности. Имеет право.

— И никто даже не подумал, что у водилы есть пара знакомых, которые попросили забить места, ибо сесть некуда в вечернее время…

— Ага, маршрутка переполнена и ни кто не изъял желания сесть вперёд, кроме твоих родителей.

— Может он в принципе никого рядом не пускал? А вы раздули.

— Дома надо сидеть а не в масках шариться.

— Они обычно молоденьких девушек рядом садят, не раз замечено было.

— Вот поэтому люди и бояться: носить маски, сообщать врачу, делать тест — потому что травят, а результаты теста могут разойтись по сети.

— У людей может быть обычное орви, и маска поможет вам, «нетупым», не заболеть, если вы окажетесь рядом. Либо людям, может быть, так спокойнее в сезон пандемии этой. И есть шанс, что маска задержит хоть какую-то часть микроорганизмов

— Ой, ну ясно же, что они коронавируса боятся, вот и надевают маски, думают она спасет.