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Опасный для Земли астероид сняли на видео. Он приблизится к нашей планете 29 апреля

16:52 22.03.2020 Фото: pixabay.com
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В следующий раз 1998 OR2 приблизится к Земле в 2031 году. Астероид подойдет на расстояние около 19 миллионов километров.

Опасный для Земли астероид сняли на видео. Он приблизится к нашей планете 29 апреля
Потенциально опасный для Земли астероид показали на видео

Астрономы, участвующие в проекте Vitrual Telescope, запечатлели крупный астероид (52768) 1998 OR2, который приблизится к Земле 29 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Space.com.

НАСА отнесло это небесное тело, имеющее 1,8-4,1 километра в диаметре, к «потенциально опасным» для нашей планеты объектам, поскольку маршрут его полета пересекает земную орбиту.

Однако, по подсчетам ученых, в день своего максимального сближения с Землей астероид будет находиться от нас на расстоянии 6,3 миллиона километров — это в 16 раз больше расстояния до Луны.

В следующий раз 1998 OR2 приблизится к Земле в 2031 году. Астероид подойдет на расстояние около 19 миллионов километров.

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