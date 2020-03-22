Опасный для Земли астероид сняли на видео. Он приблизится к нашей планете 29 апреля

В следующий раз 1998 OR2 приблизится к Земле в 2031 году. Астероид подойдет на расстояние около 19 миллионов километров.

Потенциально опасный для Земли астероид показали на видео

Астрономы, участвующие в проекте Vitrual Telescope, запечатлели крупный астероид (52768) 1998 OR2, который приблизится к Земле 29 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Space.com.

НАСА отнесло это небесное тело, имеющее 1,8-4,1 километра в диаметре, к «потенциально опасным» для нашей планеты объектам, поскольку маршрут его полета пересекает земную орбиту.

Однако, по подсчетам ученых, в день своего максимального сближения с Землей астероид будет находиться от нас на расстоянии 6,3 миллиона километров — это в 16 раз больше расстояния до Луны.

В следующий раз 1998 OR2 приблизится к Земле в 2031 году. Астероид подойдет на расстояние около 19 миллионов километров.