Скончался от коронавируса бывший президент «Реала» Лоренсо Санс

Санс умер в субботу в столичном госпитале Хименес Диас, где он находился с 17 марта. С каждым днём его состояние ухудшалось. Он испытывал проблемы с дыханием.

При Сансе «Реал» только усилил свой легендарный статус

Известный футбольный менеджер Лоренсо Санс умер от коронавируса в Мадриде на 77-м году жизни. Санс был президентом футбольного клуба «Реал Мадрид» с 1995 по 2000 год, передает noticia.ru.

Санс умер в столичном госпитале Хименес Диас, где он находился с 17 марта. С каждым днём его состояние ухудшалось. Он испытывал проблемы с дыханием.

Его сын написал: «Только что умер мой папа. Он не заслуживал такого конца. Ушёл один из самых добрых, храбрых и трудолюбивых людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Его семья и «Реал Мадрид» были его страстью».

Мадридский «Реал» выразил близким своего бывшего президента Лоренсо Санса соболезнования в связи с его смертью. Об этом говорится в официальном заявлении клуба. В клубе отметили, что при Сансе «Реал» только усилил свой легендарный статус, победив в Лиге Чемпионов в 1998 году после 32 лет без побед, завоевал суперкубок Испании и межконтинентальный кубок.

«Сегодня все мадридисты скорбят после кончины президента, который посвятил большую часть жизни своей великой страсти: «Реал Мадриду», — заявили в клубе.

76-летний Лоренсо Санс умер в больнице 21 марта от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Он чувствовал себя плохо с начала прошлой недели, но не обращался к медикам и продолжал работать.