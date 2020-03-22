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Закрывает авиасообщение с 46 странами из-за коронавируса Турция

17:09 22.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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России в опубликованных турецкими СМИ списках нет. Коронавирус в Турции выявили у 670 пациентов, девять человек скончались. С субботы гражданам Турции нельзя устраивать пикники и барбекю.

Закрывает авиасообщение с 46 странами из за коронавируса Турция
Турция из-за коронавируса прервет авиасообщение с 46 странами
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Закрывает авиасообщение с 46 странами из за коронавируса Турция

Сводка коронавируса: 4 заразившихся на 22 марта выявили в Новосибирской областиЗакрывает авиасообщение с 46 странами из-за коронавируса ТурцияЕщё 81 новостей

Власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщили в субботу агентство Anadolu.

Как пишет агентство в твиттере, министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о его закрытии после 17:00.

России в опубликованных турецкими СМИ списках нет. По их данным, прекращение авиасообщения касается, в частности, Молдавии, Украины, Узбекистана и Казахстана. Также в список попали Польша, Черногория, Португалия, Канада, Финляндия, Венгрия, Латвия, Тунис, Ливан, Алжир и Судан.

Ранее Турция уже закрыла авиасообщение с 22 странами, в том числе с Германией, Францией и Испанией.

Коронавирус в Турции выявили у 670 пациентов, девять человек скончались, передает «Интерфакс».

В стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. С субботы гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.

Как сообщалось, первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Турции 11 марта.

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