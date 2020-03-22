Закрывает авиасообщение с 46 странами из-за коронавируса Турция

Власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщили в субботу агентство Anadolu.
Как пишет агентство в твиттере, министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о его закрытии после 17:00.
России в опубликованных турецкими СМИ списках нет. По их данным, прекращение авиасообщения касается, в частности, Молдавии, Украины, Узбекистана и Казахстана. Также в список попали Польша, Черногория, Португалия, Канада, Финляндия, Венгрия, Латвия, Тунис, Ливан, Алжир и Судан.
Ранее Турция уже закрыла авиасообщение с 22 странами, в том числе с Германией, Францией и Испанией.
Коронавирус в Турции выявили у 670 пациентов, девять человек скончались, передает «Интерфакс».
В стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. С субботы гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.
Как сообщалось, первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Турции 11 марта.