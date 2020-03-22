Перенести Олимпиаду-2020 из-за коронавируса на месяц-полтора хочет Япония

Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет, но позиция Японии будет являться важным фактором при принятии решения, отмечает Reuters.

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей, её покажут только по ТВ

Организационный комитет Токио-2020 начал рассматривать варианты переноса летней Олимпиады из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает sports.ru со ссылкой на агентство Reuters.

«Нас наконец-то попросили смоделировать ситуацию в случае переноса Игр. Обговариваются планы B, C, D – в зависимости от сроков отсрочки», – заявил источник агентства.

Второй источник агентства, который также близок к оргкомитету, подтвердил, что перенос Игр обсуждается. Рассматривается варианты переноса на один и два года, но некоторые сотрудники организации надеются на задержку в месяц или 45 дней.

Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК), но позиция Японии будет являться важным фактором при принятии решения, отмечает Reuters.