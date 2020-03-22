22.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Спорт

Перенести Олимпиаду-2020 из-за коронавируса на месяц-полтора хочет Япония

17:16 22.03.2020 Фото: Википедии
0

Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет, но позиция Японии будет являться важным фактором при принятии решения, отмечает Reuters.

Перенести Олимпиаду 2020 из за коронавируса на месяц полтора хочет Япония
Олимпиада в Токио может пройти без зрителей, её покажут только по ТВ

Организационный комитет Токио-2020 начал рассматривать варианты переноса летней Олимпиады из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает sports.ru со ссылкой на агентство Reuters.

«Нас наконец-то попросили смоделировать ситуацию в случае переноса Игр. Обговариваются планы B, C, D – в зависимости от сроков отсрочки», – заявил источник агентства.

Второй источник агентства, который также близок к оргкомитету, подтвердил, что перенос Игр обсуждается. Рассматривается варианты переноса на один и два года, но некоторые сотрудники организации надеются на задержку в месяц или 45 дней.

Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК), но позиция Японии будет являться важным фактором при принятии решения, отмечает Reuters.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Олимпиаду отменят в 2020 году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУбили во время драки посетителя бара "Галстук" в Бердске
17:41 22-03-2020
Убили во время драки посетителя бара
Сводка коронавируса: 4 заразившихся на 22 марта выявили в Новосибирской области
17:30 22-03-2020
Сводка коронавируса: 4 заразившихся на 22 марта выявили в Новосибирской области
БердскРозыск: 33,7 тыс украл из офиса микрозаймов грабитель с отверткой в Бердске 9
17:20 22-03-2020
Розыск: 33,7 тыс украл из офиса микрозаймов грабитель с отверткой в Бердске
Перенести Олимпиаду-2020 из-за коронавируса на месяц-полтора хочет Япония
17:16 22-03-2020
Перенести Олимпиаду-2020 из-за коронавируса на месяц-полтора хочет Япония
Закрывает авиасообщение с 46 странами из-за коронавируса Турция
17:09 22-03-2020
Закрывает авиасообщение с 46 странами из-за коронавируса Турция
БердскДырка за дыркой: опять зима убила ул. Промышленную в Бердске. Снимают на видео буерачные улицы бердчане 9
17:05 22-03-2020
Дырка за дыркой: опять зима убила ул. Промышленную в Бердске. Снимают на видео буерачные улицы бердчане
Скончался от коронавируса бывший президент «Реала» Лоренсо Санс
17:03 22-03-2020
Скончался от коронавируса бывший президент «Реала» Лоренсо Санс
Опасный для Земли астероид сняли на видео. Он приблизится к нашей планете 29 апреля
16:52 22-03-2020
Опасный для Земли астероид сняли на видео. Он приблизится к нашей планете 29 апреля
БердскЛишь стюардесса S7 из Бердска бросилась спасать сбитого электричкой водителя Land Cruiser Prado. Остальные снимали видео 6
16:45 22-03-2020
Лишь стюардесса S7 из Бердска бросилась спасать сбитого электричкой водителя Land Cruiser Prado. Остальные снимали видео
Отказался везти супружескую пару в медицинских масках маршруточник в Новосибирске
16:40 22-03-2020
Отказался везти супружескую пару в медицинских масках маршруточник в Новосибирске