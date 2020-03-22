Убили во время драки посетителя бара «Галстук» в Бердске

В ночь на воскресенье возле бара «Галстук», который расположен в доме №13А на ул. Ленина в Бердске убили мужчину. Об этом 22 марта сообщили «Курьер. Среда Бердск» знакомые убитого.
По их словам, сначала драка началась в самом ночном клубе среди посетителей. Потом участники конфликта переместились на улицу, где в ход пошли ножи. Предположительно, ранен еще один человек. Получивший смертельное ножевое ранение скончался на месте.
Полицейские разыскивают свидетелей трагедии.
Подробности — в ближайшее время.