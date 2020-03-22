При вспышке без контроля короновирусом может заразиться 60% населения. Вакцина будет через 1 год

Стратегии правительств в области коммуникации, направленные на информирование общественности, будут жизненно необходимыми. Индивидуальные действия при COVID-19 «важны в той же степени», что и действия правительств.

Полностью предотвратить распространение инфекции и смертность от заболевания невозможно, поэтому речь идет о смягчении последствий

Согласно новому совместному заявлению исследователей из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона (Великобритания), Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды (Нидерланды), то, как отдельные лица реагируют на советы правительств стран мира по предотвращению распространения заболевания COVID-19, будет по крайней мере не менее важным, чем предпринимаемые правительствами действия.

В новом комментарии, опубликованном в еженедельном медицинском журнале «The Lancet», рассматривается вся известная на текущий момент информация о новом вирусе. Исследователи под руководством профессора сэра Роя Андерсона из Имперского колледжа Лондона и профессора Дейрдре Холлингсворта из Института больших объемов данных при Оксфордском университете также предполагают, что можно сделать для минимизации последствий распространения и влияния вируса.

Ученые отмечают: «Полностью предотвратить распространение инфекции и смертность от заболевания невозможно, поэтому речь идет о смягчении последствий. Наши знания и понимание COVID-19 со временем изменятся, как и реакция на него. Сбор и анализ высококачественных данных станут важной частью усилий по контролю заболевания. Стратегии правительств в области коммуникации, направленные на информирование общественности, будут жизненно необходимыми».

Разработки вакцины уже ведутся, но даже если допустить, что все испытания будут успешными, скорее всего, пройдет минимум год, прежде чем вакцина будет выпущена в массовое производство. Вот почему социальное дистанцирование является наиболее важной мерой, имеющей ключевое значение для поведения человека. Оно включает в себя раннюю самоизоляцию и карантин, обращение за дистанционной медицинской консультацией и отказ от посещения крупных мероприятий и собраний или поездок в места массового пребывания людей. Судя по всему, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями в большей степени подвержены заражению вирусом, поэтому целенаправленное социальное дистанцирование может быть наиболее эффективной мерой.

Важное значение имеют меры, предпринимаемые правительствами, в том числе запрет на проведение таких крупных мероприятий, как футбольные матчи, закрытие рабочих мест, школ и учреждений, где были выявлены случаи заражения вирусом COVID-19, и обеспечение широкого доступа к первоклассному диагностическому оборудованию и дистанционного доступа для получения консультаций, например, к телефонам «горячей линии». Жизненно важное значение имеет также предоставление специализированной медицинской помощи. Однако, исследователи предупреждают, что без проявления личной ответственности масштабные меры могут иметь ограниченный эффект. Разумеется, все меры будут иметь экономические последствия, и отдельные более жесткие меры вроде закрытия целых городов, как это видно на примере китайского города Ухань, могут быть менее эффективными в странах, в основе политической системы которых лежит демократия западного образца.

Целью социального дистанцирования является «выравнивание кривой» инфекции, замедление ее распространения и попытка избежать огромного пика новых случаев заражения.

Выравнивание кривой в перспективе поможет избежать перегруженности медицинских служб, сохранить влияние на экономику в рамках приемлемых уровней и выиграть больше времени для разработки и производства эффективных вакцин, методов лечения и противовирусной терапии.

Исследователи подчеркивают, что более широкая поддержка медицинских служб и медицинских работников во время эпидемии жизненно важна в любом случае: во время эпидемии лихорадки Эбола в 2014-15 годах уровень смертности от других причин, таких как малярия, резко вырос из-за перегруженности медицинских служб. Количество летальных исходов, косвенно вызванных Эболой, было выше, чем количество летальных исходов, вызванных непосредственно Эболой.

В то время как СМИ уделяло много внимания случаям «молниеносного распространения инфекции», когда один инфицированный невольно становился причиной распространения болезни среди множества других людей, авторы предупреждают, что случаи молниеносного распространения инфекции имеют место в случае с любой эпидемией, и следует сделать все возможное для того, чтобы подобные случаи были как можно более редкими.

Ранние данные из Китая говорят о том, что при неконтролируемой вспышке заболеванием COVID-19 может быть заражено 60% населения. Есть много неизвестных факторов в любом новом вирусе, однако в случае с COVID-19 в настоящее время не ясно, сколько времени требуется инфицированному человеку для того, чтобы стать «опасным» и заразить других людей, в течение какого временного периода инфицированный человек может передать заболевание другим, уровень смертности, а также то, являются ли заразными люди до проявления симптомов и на какой период времени. Также в настоящее время не ясно, есть ли случаи COVID-19, которые протекали без проявления симптомов.

Если сравнивать текущую эпидемию с гриппом-А (обычный сезонный грипп) или атипичной пневмонией (SARS), в настоящее время представляется вероятным, что данная эпидемия будет распространяться медленнее. Как правило, распространение сезонного гриппа ограничивается более теплыми погодными условиями, однако поскольку неизвестно, повлияет ли это на распространение и развитие COVID-19, исследователи говорят, что необходимо наблюдать за динамикой его распространения в Южном полушарии. Исследователи продолжат собирать и анализировать данные для мониторинга распространения, при этом помимо всего прочего нужны текущие клинические исследования по лечению тяжелобольных пациентов.

Одним из главных приоритетов для исследователей и высокопоставленных чиновников является отслеживание контактов, необходимо контролировать около 70% людей, с которыми человек вступил в контакт, для того чтобы отслеживать распространение заболевания на ранних стадиях. По словам авторов, к другим приоритетам относятся сокращение времени от начала проявления симптомов до изоляции, поддержка домашнего лечения и диагностики, а также разработка стратегий устранения экономических последствий продолжительного отсутствия на работе.

Роспотребнадзор опубликовал информацию на основе материалов, размещенных по адресу: http://www.ox.ac.uk

https://www.sciencedaily.com