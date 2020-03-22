Шалун-шторм оторвал фонарь от столба уличного освещения в центре Бердска

19:43
22.03.2020
Фото: Читателя.
Валяется около дома 36 по К.Маркса. Что заметили вы? Высылайте свои фото и видео на bkurer@mail.ru или WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10.
Сегодня, 22 марта, в Бердске бушует шторм. Читатели прислали снимок оторванного фонаря от столба уличного освещения. Валяется около дома 36 по К.Маркса.
Что заметили вы? Высылайте свои фото и видео на bkurer@mail.ru или WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10.
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