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Шалун-шторм оторвал фонарь от столба уличного освещения в центре Бердска

19:43 22.03.2020 Фото: Читателя.
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Валяется около дома 36 по К.Маркса. Что заметили вы? Высылайте свои фото и видео на bkurer@mail.ru или WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10.

Шалун шторм оторвал фонарь от столба уличного освещения в центре Бердска
Шторм оторвал фонарь от столба уличного освещения в центре Бердска

Сегодня, 22 марта, в Бердске бушует шторм. Читатели прислали снимок оторванного фонаря от столба уличного освещения. Валяется около дома 36 по К.Маркса.

Что заметили вы? Высылайте свои фото и видео на bkurer@mail.ru или WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10.

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От редакции

Что оторвалось рядом с вами?

Аноним, 22 марта 2020 21:06
Около тротуара у Первомайской ,11 в снегу торчит огромный кусок вывески из оргстекла. Откуда прилетел- не выяснял...
Последний барак на фергане, 22 марта 2020 21:09
А он алюминиевый, надо было забирать. Нормально бы потянул.

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