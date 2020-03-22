После 15 минут в солярии сгорели 80% тела у молодой жительницы Москвы. Мать пострадавшей хотела учинить самосуд

Пострадавшая сама попросила позволить ей загорать 15 минут

Девушка, получившая ожоги 80% тела после использования солярия в салоне красоты на Клинской улице Москвы, находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом 5-tv.ru рассказала мать пострадавшей Инна.

«У нас куплены билеты в Сочи на пять дней, оплачена гостиница, невозвратные билеты. Ну, и она решила сходить в солярий, чтобы фотографироваться на фоне моря. Несмотря на то, что там дожди, и погода не та», — рассказала Инна, почему ее дочь пошла в солярий.

Она отметила, что пыталась отговорить ребенка от облучения ультрафиолетовыми лампами. Однако девушка не послушала совета. После процедуры ее состояние стало стремительно ухудшаться.

«Вчера (20 марта — Прим. ред.) мы пошли вместе в магазин, <…> я ее встречаю на улице, она как-то абсолютно неправильно двигается. <…> Я говорю: „Что у тебя желтое, ты лицо чем-то намазала?“ Присматриваюсь, это волдыри на лице, ушах, шее», — продолжила Инна.

В итоге она убедила дочку сходить к врачу. На приеме та уже не могла самостоятельно сидеть и попросила у мамы разрешения положить голову на колени. Вскоре ее госпитализировали в институт Склифосовского с ожогами 80% тела и поместили в реанимацию.

«Это очень хорошо, что вчера я не знала координаты этого салона, иначе я бы просто учинила самосуд. Потому что из-за 300 рублей с кассы человека поставить в солярий на 15 минут… Все, кому мы говорили, в шоке. Потому что это невозможно», — негодует Инна.

Она добавила, что обратилась в полицию по факту происшествия, и затребовала записи с камер видеонаблюдения. Ее дочь упоминала, будто «сама виновата», так как самостоятельно попросила поместить ее в солярий на 15 минут.

Что говорят сотрудники салона красоты, в котором обгорела девушка



Сотрудницы салона сообщили 5-tv.ru, что готовы предоставить все записи с камер. Однако решение об этом должно принимать начальство, которое будет только в понедельник, 23 марта. Они также рассказали подробности происшествия.

«Пришла обычная девушка, я сидела за стойкой. Она уверено сказала, что ей нужно 15 минут. Я спросила ее, нужны ли ей крема или стики, чтобы закрывать грудь. Она сказала, что нет. Я ее пригласила, выставила время. Спросила, в первый ли раз она в салоне. (Она ответила — Прим. ред.) да, в первый раз», — отметила сотрудница, уточнив, что спрашивала конкретно об их салоне, а не соляриях в целом.

По ее словам, девушка позагорала и довольная убежала по своим делам. Затем в салон пришли из полиции, сообщив, что клиентка серьезно пострадала и была в солярии в первый раз в жизни. В салоне уверены, что выбор времени для загара — личная ответственность каждого человека.

«Все женщины знают, что, если в первый раз, солярий нужно начинать с пяти минут. Если бы она мне сказала, что она в первый раз в солярии, я бы ни за что ей такое время не позволила взять», — подчеркнула работница салона красоты.

Как сообщал 5-tv.ru, в солярии сильно обгорела москвичка 2001 года рождения. Услугами салона красоты она воспользовалась 20 марта.

Источник: Пятый канал