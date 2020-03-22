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Глава РПЦ: распространение коронавируса, как милость Божия, даст осознание хрупкости мира и подтолкнет к Богу

19:59 22.03.2020 Фото: Сергей Власов/foto.patriarchia.ru/
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«Мы должны посмотреть на эту ситуацию (с распространением коронавируса — ред.) через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — сказал патриарх Кирилл.

Глава РПЦ: распространение коронавируса, как милость Божия, даст осознание хрупкости мира и подтолкнет к Богу
Патриаршее служение в субботу 2-й седмицы Великого поста в домовом храме Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре

Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.
«Мы должны посмотреть на эту ситуацию (с распространением коронавируса — ред.) через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, появление эпидемии коронавируса должно помочь людям понять, что человеческая цивилизация находится в большом кризисе, «связанном с самоуверенностью и гордыней».

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость этой цивилизации… Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог. Эти обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими», — заявил патриарх Кирилл.

Он также призвал каждого человека посмотреть на себя с критической точки зрения и «с надеждой на Господа проходить эти испытания».
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса. В середине марта Синод Русской православной церкви утвердил санитарные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Например, во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом. А последующую «запивку» — давать каждому причастнику в одноразовой посуде. Также в храмах рекомендовано воздерживаться от целования чаши и рук.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 заболевших.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Подтолкнет?

Аноним, 22 марта 2020 20:28
Что они курят?
Андрей, 22 марта 2020 21:08
Вот они как раз не курят,это мы сильно повредились,что простых вещей не понимаем!
не вижу проблемы, 22 марта 2020 22:11
Псалтырь псалом 22.
а вот остальное это было во рмена ссср.
счас там рука рынка где была самоувереная технологическая цивилизация.

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