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61 человек заболели короновирусом за 22 марта в России

21:06 22.03.2020 Фото: pixabay
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Опережает все регионы Москва — 54 случая за сутки. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции.

61 человек заболели короновирусом за 22 марта в России
Под медицинским наблюдением с января 2020 г. находилось 104 577 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 52 747 человек
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
61 человек заболели короновирусом за 22 марта в России

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О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России

22.03.2020 г.

За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах.

Распределение по регионам:

Москва — 54 случая

Новгородская область — 1 случай

Кировская область — 2 случая

Архангельская область — 1 случай

Брянская область — 1 случай

Удмуртская Республика — 2 случая

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением с января 2020 г. находилось 104 577 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 52 747 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор

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