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Опознали по видео укравшего 5 бутылок шотландского виски в магазине «Ярче» жители Бердска

20:33 23.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Скриншот с видео ОМВД по Бердску
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После обнародования записи с камер видеонаблюдения в полицию обратились 4 человека, узнавшие подозреваемого в краже. В том числе читатели «Курьер. Среда. Бердск». В отделе МВД о нем уже знают все.

Опознали по видео укравшего 5 бутылок шотландского виски в магазине «Ярче» жители Бердска
Подозреваемые в краже спиртного в «Ярче» попали на видео

Пять бутылок виски украл из магазина «Ярче», расположенного на ул. Островского, в Бердске прилично одетый мужчина еще в середине февраля. Предположительно, он воровал спиртное в паре с товарищем.

Вместе зайдя в магазин, они разделились. Один с тележкой пошел к кассе, второй — с рюкзаком на выход. В полиции, куда заявили сотрудники «Ярче», подозревают, что двое мужчин в возрасте около 40 лет тайно вынесли из магазина пять бутылок шотландского виски — три Johnnie Walker Red Label и две Grant’s Family Reserve. Ущерб составил более 2500 рублей.

Момент кражи спиртного попал на камеры видеонаблюдения в торговом зале «Ярче». На записи видно, как мужчина без шапки кладет бутылки в рюкзак, а второй — в шапочке — выходит с рюкзаком из магазина, не заплатив. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи (ст. 158 УК РФ) и объявила подозреваемых в розыск.

Приметы подозреваемых
Первый мужчина: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, волосы темные, на лице имеется щетина, внешность европейская. Был одет: куртка-пуховик темного цвета, на замке «молния», толстовка темного цвета с капюшоном. Темные брюки и кроссовки. При себе имел рюкзак темного цвета с надписью «RUSSIA».

Второй мужчина: на вид 40-45 лет, среднего телосложения европейской внешности. Был одет в куртку темного цвета, на голове шапка темного цвета, свитер светлого цвета, синие джинсы и черные ботинки.

В «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 20 марта, обратилась читательница, сообщив, что узнала одного из подозреваемых в краже виски. Она сбросила адрес его странички во Вконтакте, пожелав остаться анонимом. Она боится раскрывать свои данные, поскольку, говорит, знакомый имеет судимости и может быть реально опасен.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» старший дознаватель отделения дознания отдела МВД по Бердску Евгения Карпова, после того, как видео из «Ярче» попало в интернет, ей позвонили уже 4 человек, сообщив о том, что узнали одного из «персонажей».

— Мне уже 4 человека позвонили и сказали, кто это и где искать. Мы уже получили полную информацию, — прокомментировала Евгения Леонидовна, отметив, что сейчас полиция будет действовать по своему сценарию.

Видео отдела МВД по Бердску

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От редакции

Хотелось выпить хорошего алкоголя?

111, 20 марта 2020 15:42
пьянка до добра не доводит
Гость, 20 марта 2020 16:02
**** опять за своё.
Аноним, 20 марта 2020 16:23
Эх Ма..й Ма..й. Оно вам надо из-за за 5 бутылок пятёра карячится
Аноним, 21 марта 2020 14:51
А вы за сколько решитесь? У нас некоторые 170 лимонов и ходят улыбаются в руководителях, а другие за жалкие 20 баксов сидеть будут и хрен выкрутишься...
Гость, 20 марта 2020 17:43
Теперь будет погоняло "шотландец"??
Гость, 20 марта 2020 23:03
Или ""рюкзачелло"?
Аноним, 20 марта 2020 17:57
НВР: В "Ярче" нет хорошего алкоголя.
Аноним, 20 марта 2020 23:45
Не посадят. Сумма не та.
Аноним, 21 марта 2020 14:52
У нас недавно 170 миллионов простили, это та сумма?
Аноним, 21 марта 2020 00:14
Да полиционеры припомнят все старые "обиды"
Аноним, 21 марта 2020 16:22
Многие читатели как я погляжу узнали "подозреваемых".Я тоже
Аноним, 21 марта 2020 18:21
А сколько у нас в стране чинущки украли добра ?
Андрей, 21 марта 2020 21:04
НВР:
18 марта два жулика в Летуале тестер украли. Может тож опубликовать видос. Чтобы им стыдно было от знакомых.
Аноним, 21 марта 2020 23:56
Он для дизинфекции взял. В аптеке то закончилось всё. Понять, простить. Так то хороший парень.
Аноним, 22 марта 2020 12:13
То что опознали, это ещё не факт, что наша полиция раскроет данное преступление, найдётся много причин для этого...
Аноним, 22 марта 2020 14:50
Мозай
Аноним, 22 марта 2020 15:43
Нет, это не я. Я в это время в спортзале был. Зачем оговариваете!!!
Аноним, 22 марта 2020 15:44
Нет, это не я. Я в это время в спортзале был. Зачем оговариваете!!!
Последний барак на фергане, 22 марта 2020 16:44
Так это же Мазай
Поросёнок Пётр, 23 марта 2020 00:50
Вот уж не знаю, это каким победителем по жизни нужно быть, что бы так палевно тырить в магазинах зная, что везде камер понатыкано.
Аноним, 23 марта 2020 12:58
Украл,выпил,в тюрьму-романтика!Все по классику.
Аноним, 23 марта 2020 19:59
Ну опознали, а что дальше то... Какие телодвижения со стороны правоохранителей?

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