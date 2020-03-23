Из какого материала строить баню?

Сложно представить русскую культуру без балалайки, матрешек и русской баньки… Аромат березового веника, горячий пар, холодная вода в ушате, приятная прохлада предбанника на даче – все это замечательно. Особенно, когда сделано своими руками.
Если вы решили строить баню из бруса, то следует определиться с его видом. Ведь каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки
Профилированный брус обладает такими качествами, как низкая теплопроводность, что помогает дольше держать тепло внутри помещения, а также привлекательный внешний вид – аккуратные продольные линии.
Клееный брус. Этот материал не требует проведения дополнительных отделочных работ и может использоваться сразу после постройки. Не подвержен гниению. Недостаток – высокая стоимость, оправдывающая качество.
Строганный брус пользуется популярностью в строительстве бань и небольших участков. Отличается сохранением тепла и хорошей звукоизоляцией.
Бани из бревна отличаются особой прочностью, но следует учитывать некоторые моменты
Строительство бани из бревна имеет множество нюансов. Основной из них – необходимость точности соблюдений прямоты волокон. Изогнутые волокна указывают на плохие качества материала. Его использование может заметно уменьшить срок эксплуатации. По окончании строительства щели и зазоры требуется проконопатить.
Каркасная баня является довольно экономичным вариантом. Кроме того, она имеет небольшой вес и проста в установке. В этом варианте самое важное – грамотно возвести строение. Только так оно сможет удерживать тепло.
Баня из кирпича прослужит вам очень долго. Это материл, который не способен воспламеняться, его недостаток – трудоемкое строительство.
Бани из шлакоблоков или газобетона являются недорогими вариантами, их возведение осуществляется в короткие сроки. Материалы не впитывают в себя влагу и обладают низкой теплопроводностью.
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Важная составляющая
Для наибольшего удобства в бане, кроме непосредственно парилки, предусматривают дополнительные пространства для хранения вещей и отдыха. Такими пространствами могут быть:
Предбанник – важная и самая функциональная составляющая строения бани. Он необходим прежде всего для ограждения парилки от внешней среды и служит для защиты от холода, способного проникнуть внутрь. Также предбанник используется для отдыха после процедур перед посещением моечной комнаты или бассейна, и для переодевания. Часто баня выступает вместо комнаты отдыха, как место для проведения досуга в дружеской компании.
Комната отдыха – иногда является дополнительным помещением к парилке и предбаннику. Чаще всего комната включает в себя стол с лавками или диванами и технику. При желании и возможности помещение дополняют мини-баром или полноценной кухней и элементами досуга – например, настольными играми.
Аксессуары для бани
Ни один поход в баню не обойдется без таких элементов, как веник, тазик и ковшик. Поэтому необходимо позаботиться об их покупке заранее. Разновидностей одних только веников больше десяти. Поэтому несложно подобрать необходимые аксессуары, основываясь на ваших личных предпочтениях.