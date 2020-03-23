Из какого материала строить баню?



Сложно представить русскую культуру без балалайки, матрешек и русской баньки… Аромат березового веника, горячий пар, холодная вода в ушате, приятная прохлада предбанника на даче – все это замечательно. Особенно, когда сделано своими руками.

Если вы решили строить баню из бруса, то следует определиться с его видом. Ведь каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки

Профилированный брус обладает такими качествами, как низкая теплопроводность, что помогает дольше держать тепло внутри помещения, а также привлекательный внешний вид – аккуратные продольные линии.

Клееный брус. Этот материал не требует проведения дополнительных отделочных работ и может использоваться сразу после постройки. Не подвержен гниению. Недостаток – высокая стоимость, оправдывающая качество.

Строганный брус пользуется популярностью в строительстве бань и небольших участков. Отличается сохранением тепла и хорошей звукоизоляцией.

Бани из бревна отличаются особой прочностью, но следует учитывать некоторые моменты

Строительство бани из бревна имеет множество нюансов. Основной из них – необходимость точности соблюдений прямоты волокон. Изогнутые волокна указывают на плохие качества материала. Его использование может заметно уменьшить срок эксплуатации. По окончании строительства щели и зазоры требуется проконопатить.



Баня из оцилиндрованного бревна проще в установке и имеет более привлекательный вид. Недостаток – ожидание усадки сооружения и необходимость проведения отделочных работ.Каркасная баня является довольно экономичным вариантом. Кроме того, она имеет небольшой вес и проста в установке. В этом варианте самое важное – грамотно возвести строение. Только так оно сможет удерживать тепло.Баня из кирпича прослужит вам очень долго. Это материл, который не способен воспламеняться, его недостаток – трудоемкое строительство.Бани из шлакоблоков или газобетона являются недорогими вариантами, их возведение осуществляется в короткие сроки. Материалы не впитывают в себя влагу и обладают низкой теплопроводностью.

Я с собой всегда беру…



Мало кто знает, но баню можно соорудить не только на даче или усадебном участке, но даже в походе! Для этого нужно вооружиться брезентовой палаткой, дровами, крупными камнями и расположиться вблизи водоема. Существует несколько вариантов установки походной бани: «по-белому» (когда каменка строится недалеко от палатки, а раскаленные камни находятся внутри) или «по-черному» (печь обустраивается непосредственно в парилке). Такая баня-палатка станет незаменимым помощником на охоте, рыбалке или в пешем походе.

Важная составляющая

Для наибольшего удобства в бане, кроме непосредственно парилки, предусматривают дополнительные пространства для хранения вещей и отдыха. Такими пространствами могут быть:

Предбанник – важная и самая функциональная составляющая строения бани. Он необходим прежде всего для ограждения парилки от внешней среды и служит для защиты от холода, способного проникнуть внутрь. Также предбанник используется для отдыха после процедур перед посещением моечной комнаты или бассейна, и для переодевания. Часто баня выступает вместо комнаты отдыха, как место для проведения досуга в дружеской компании.

Комната отдыха – иногда является дополнительным помещением к парилке и предбаннику. Чаще всего комната включает в себя стол с лавками или диванами и технику. При желании и возможности помещение дополняют мини-баром или полноценной кухней и элементами досуга – например, настольными играми.

Аксессуары для бани

Ни один поход в баню не обойдется без таких элементов, как веник, тазик и ковшик. Поэтому необходимо позаботиться об их покупке заранее. Разновидностей одних только веников больше десяти. Поэтому несложно подобрать необходимые аксессуары, основываясь на ваших личных предпочтениях.