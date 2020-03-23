23.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Подарите гостям подарки на вашей свадьбе! Без чего не обойтись на свадьбе?

12:18 23.03.2020, Виктория Сударикова Фото: ru.freeimages.com
0

Свадьба — это теплое, яркое, запоминающееся событие в нашей жизни, которое остается в памяти навсегда. Какие детали нельзя забыть, занимаясь подготовкой? На чем стоит заострить свое внимание?

Подарите гостям подарки на вашей свадьбе! Без чего не обойтись на свадьбе?
Только в ваших руках сосредоточены все возможности и средства, благодаря которым она может пройти на самом лучшем уровне, радуя молодоженов и надолго запоминаясь всем присутствующим гостям. Ведь потом так приятно слышать, что ваша свадьба была лучшей из всех, на которой бывали гости.
Если совсем скоро вас ожидает такое приятное и запоминающееся событие как свадьба, то стоит задуматься о том, как организовать данное торжество с минимальными затратами, но максимальными результатами после ее проведения. Сейчас существуют целые фирмы, предоставляющие услуги по организации и проведению такого вида торжеств. Специалисты берут на себя все организационные моменты, от которых вы хотите себя избавить, не тратя на это свои нервы и силы. Но, как правило, за такие услуги нужно платить и обычно это дорогое удовольствие. Если же бюджет вашей свадьбы ограничен и не позволяет тратить средства на организатора или фирму, предоставляющую такого рода услуги, то необходимо самостоятельно заняться поиском и подбором всего необходимого. Что же нужно?

Банкетный зал
Празднование свадебного торжества в банкетном зале — один из ключевых этапов проведения всего мероприятия, поэтому все должно быть так, как вы запланировали. Заранее необходимо выбрать заведение, обсудить меню и остальные нюансы, будет это кафе, ресторан или красивый шатер на берегу моря, решать только вам. Выбор стоит делать исходя из ваших финансовых возможностей, всегда можно подобрать оптимальный вариант, который устроит молодоженов и порадует гостей.

Традиция: обмен кольцами!
По одной из существующих версий, ритуал дарения золотых колец на свадьбу пошел из Древнего Египта. Иероглиф в форме круга означал вечность, поэтому в дальнейшем круг стал символом совместной жизни, которая, по версии египтян, продолжается и после смерти. Кольцо – это замкнутая полоска без начала и конца, символизирующая бесконечность чувств и соединяющая судьбы.
Обмен кольцами означает совершенный выбор супругов, их верность и любовь друг к другу. Позволяя надеть себе на палец обручальное кольцо, молодые тем самым дают согласие быть преданными и верными любимому человеку

По законам большинства существующих религий обручальное кольцо – это не украшение, а знак супружеской верности.

Торт
Заказывая свадебный торт, его стоит выбирать не только за внешний вид, но и за вкусовые качества. Лучше заранее позаботиться об этом и попробовать тестовые варианты бисквитов и начинок, чтобы наверняка ваш свадебный торт поразил всех своим внешним видом и запомнился приятным вкусом. Огромное многообразие цветов, форм и украшений предлагают свадебные кондитеры, практически любой полет фантазии можно воплотить в свадебном торте. Ценовой диапазон за 1 кг торта начинается в пределах 1000 руб., и повышается в зависимости от сложности изготовления, украшений и выбранной начинки.

Подарки гостям
Чтобы ваше свадебное торжество надолго запомнилось близким и родным, можно подготовить маленькие памятные подарки. Небольшой презент каждому будет отличным началом свадебного банкета или его логическим завершением. Можно подарить все что угодно: брусок ароматного мыла ручной работы в цветовой гамме праздника, магнит с вашей семейной фотографией или небольшую баночку чего-то вкусного, с датой торжества на этикетке. Каждому гостю будет приятно получить такой подарок и почувствовать, что в этот знаменательный день жених и невеста позаботились о нем.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Давно была у вас свадьба?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНи одной свадьбы не отменили в ЗАГС жители Бердска. И сам ЗАГС не закрывает двери из-за коронавируса
14:30 23-03-2020
Ни одной свадьбы не отменили в ЗАГС жители Бердска. И сам ЗАГС не закрывает двери из-за коронавируса
БердскКонтроль за продуктами на фоне коронавируса: ежедневно проверяют полки в магазинах чиновники Бердска
14:18 23-03-2020
Контроль за продуктами на фоне коронавируса: ежедневно проверяют полки в магазинах чиновники Бердска
Все театры закрыли из-за коронавируса в Новосибирской области
14:15 23-03-2020
Все театры закрыли из-за коронавируса в Новосибирской области
438 человек заболели коронавирусом в России. За сутки заболел 71 человек
14:10 23-03-2020
438 человек заболели коронавирусом в России. За сутки заболел 71 человек
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
14:01 23-03-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскНичего не знаю: допросили зам спикера горсовета Владимира Голубева по делу обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из Бердска
14:00 23-03-2020
Ничего не знаю: допросили зам спикера горсовета Владимира Голубева по делу обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из Бердска
Уроки сократят до 30 минут: инструкция от Минпросвещения об организации онлайн обучения в школах и колледжах
13:48 23-03-2020
Уроки сократят до 30 минут: инструкция от Минпросвещения об организации онлайн обучения в школах и колледжах
1646 человек на карантине из-за коронавируса в Новосибирской области. Зараженных четверо
13:45 23-03-2020
1646 человек на карантине из-за коронавируса в Новосибирской области. Зараженных четверо
Из какого материала строить баню?
13:43 23-03-2020
Из какого материала строить баню?
Куртку, кроссовки и сумку отобрал грабитель у мужчины в общежитии в Бердске
13:30 23-03-2020
Куртку, кроссовки и сумку отобрал грабитель у мужчины в общежитии в Бердске