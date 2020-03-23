Подарите гостям подарки на вашей свадьбе! Без чего не обойтись на свадьбе?



Только в ваших руках сосредоточены все возможности и средства, благодаря которым она может пройти на самом лучшем уровне, радуя молодоженов и надолго запоминаясь всем присутствующим гостям. Ведь потом так приятно слышать, что ваша свадьба была лучшей из всех, на которой бывали гости.

Если совсем скоро вас ожидает такое приятное и запоминающееся событие как свадьба, то стоит задуматься о том, как организовать данное торжество с минимальными затратами, но максимальными результатами после ее проведения. Сейчас существуют целые фирмы, предоставляющие услуги по организации и проведению такого вида торжеств. Специалисты берут на себя все организационные моменты, от которых вы хотите себя избавить, не тратя на это свои нервы и силы. Но, как правило, за такие услуги нужно платить и обычно это дорогое удовольствие. Если же бюджет вашей свадьбы ограничен и не позволяет тратить средства на организатора или фирму, предоставляющую такого рода услуги, то необходимо самостоятельно заняться поиском и подбором всего необходимого. Что же нужно?

Банкетный зал

Празднование свадебного торжества в банкетном зале — один из ключевых этапов проведения всего мероприятия, поэтому все должно быть так, как вы запланировали. Заранее необходимо выбрать заведение, обсудить меню и остальные нюансы, будет это кафе, ресторан или красивый шатер на берегу моря, решать только вам. Выбор стоит делать исходя из ваших финансовых возможностей, всегда можно подобрать оптимальный вариант, который устроит молодоженов и порадует гостей.

Традиция: обмен кольцами!

По одной из существующих версий, ритуал дарения золотых колец на свадьбу пошел из Древнего Египта. Иероглиф в форме круга означал вечность, поэтому в дальнейшем круг стал символом совместной жизни, которая, по версии египтян, продолжается и после смерти. Кольцо – это замкнутая полоска без начала и конца, символизирующая бесконечность чувств и соединяющая судьбы.

Обмен кольцами означает совершенный выбор супругов, их верность и любовь друг к другу. Позволяя надеть себе на палец обручальное кольцо, молодые тем самым дают согласие быть преданными и верными любимому человеку



По законам большинства существующих религий обручальное кольцо – это не украшение, а знак супружеской верности.

Торт

Заказывая свадебный торт, его стоит выбирать не только за внешний вид, но и за вкусовые качества. Лучше заранее позаботиться об этом и попробовать тестовые варианты бисквитов и начинок, чтобы наверняка ваш свадебный торт поразил всех своим внешним видом и запомнился приятным вкусом. Огромное многообразие цветов, форм и украшений предлагают свадебные кондитеры, практически любой полет фантазии можно воплотить в свадебном торте. Ценовой диапазон за 1 кг торта начинается в пределах 1000 руб., и повышается в зависимости от сложности изготовления, украшений и выбранной начинки.

Подарки гостям

Чтобы ваше свадебное торжество надолго запомнилось близким и родным, можно подготовить маленькие памятные подарки. Небольшой презент каждому будет отличным началом свадебного банкета или его логическим завершением. Можно подарить все что угодно: брусок ароматного мыла ручной работы в цветовой гамме праздника, магнит с вашей семейной фотографией или небольшую баночку чего-то вкусного, с датой торжества на этикетке. Каждому гостю будет приятно получить такой подарок и почувствовать, что в этот знаменательный день жених и невеста позаботились о нем.