Убили во время драки посетителя бара «Галстук» в Бердске

Трагедия произошла в ночь на 22 марта. Драка началась в ночном клубе, а когда участники конфликта вышли на улицу, в ход пошли ножи.

Полицейские Бердска ищут свидетелей смертельной драки

В ночь на воскресенье возле бара «Галстук», который расположен в доме №13А на ул. Ленина в Бердске убили мужчину. Об этом 22 марта сообщили «Курьер. Среда Бердск» знакомые убитого.

По их словам, сначала драка началась в самом ночном клубе среди посетителей. Потом участники конфликта переместились на улицу, где в ход пошли ножи. Предположительно, ранен еще один человек. Получивший смертельное ножевое ранение скончался на месте.

Полицейские разыскивают свидетелей трагедии.

Подробности — в ближайшее время.