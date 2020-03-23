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Убили во время драки посетителя бара «Галстук» в Бердске

20:41 23.03.2020, Анастасия Солодкова
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Трагедия произошла в ночь на 22 марта. Драка началась в ночном клубе, а когда участники конфликта вышли на улицу, в ход пошли ножи.

Убили во время драки посетителя бара Галстук в Бердске
Полицейские Бердска ищут свидетелей смертельной драки

В ночь на воскресенье возле бара «Галстук», который расположен в доме №13А на ул. Ленина в Бердске убили мужчину. Об этом 22 марта сообщили «Курьер. Среда Бердск» знакомые убитого.

По их словам, сначала драка началась в самом ночном клубе среди посетителей. Потом участники конфликта переместились на улицу, где в ход пошли ножи. Предположительно, ранен еще один человек. Получивший смертельное ножевое ранение скончался на месте.

Полицейские разыскивают свидетелей трагедии.

Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Найдут убийцу?

Аноним, 22 марта 2020 18:46
Да, пришла пора бежать с этого городишки
Аноним, 22 марта 2020 19:18
Если будешь бежать, то беги в деревню далеко на север.
Та нет короновируса, только беги молча, а то чинушки узнают и там весь воздух испортят перегаром.
Владимир, 23 марта 2020 11:41
От кого вы все бежите,прячитесь,боитесь
Аноним, 22 марта 2020 19:00
Цены на нефть упали и вот теперь начнется пьянство и поножовщина
Аноним, 22 марта 2020 19:21
Ужасс
Аноним, 22 марта 2020 19:22
Когда закроют этот гадюшник? Кому платит и сколько владелец этого заведения? Там курят прям в помещении
Аноним, 22 марта 2020 19:53
Кому то нравится курить,М.С.Боярскому например...Я бросил(после 26 лет)и не курю с 2007,а курить люблю все равно.Если 70% публики курят,то ничего в этом "лютого"нет,вытяжки над столами не помешали бы.Резать друг друга не надо,жизнь и так "только миг".
Аноним, 23 марта 2020 16:53
Ой, прям 85 конкурентов))
Аноним, 22 марта 2020 19:54
НВР:
Как всегда ведь там были все свои
Маша, 22 марта 2020 19:55
Пашку спросите, он всегда в курсе всех городских проишествий
Ириска, 22 марта 2020 20:03
Ничего удивительного, регулярно этот клуб поставляет клиентов в травмпункт, чтоб врачам не скучно было на дежурстве. Ужасное место и континент соответствующий!
Аноним, 22 марта 2020 20:30
В местных кабаках всегда была "резьба по дереву"!
Аноним, 22 марта 2020 20:32
Да ясень пень башляет ментам и прокурорским похоже
Аноним, 22 марта 2020 21:19
Ужасное место,контингент тоже не самый приветливый.закрывать такие заведения надо.а убийцу найдут...,а вот человека не вернуть
Аноним, 22 марта 2020 22:16
Да нормальный бар, не хуже других. Просто нужно вести себя по человечески, а будешь бычить тебя и в Макдональдсе покалечат.
Хозяин был раньше мент, сейчас не знаю. Не знаю работает ли он сейчас в доблестной Полиции.
Аноним, 23 марта 2020 07:58
Ну то есть правильно его убили, будет знать как вести себя?
Махмуд, 22 марта 2020 22:28
В Бердске ночью не безопасно, прирезать или запинать до смерти могут всегда. Таких убийств минимум 5 за год случается.
Аноним, 23 марта 2020 11:20
В данной фразе, слово Бердск, можно смело заменить на Россия.
nemo, 23 марта 2020 02:03
как страшно жить...
Аноним, 23 марта 2020 17:11
вранье
Аноним, 23 марта 2020 21:43
Хозяин Шмаков И. ни когда в полиции не работал. Бывший боксёр.
Аноним, 23 марта 2020 22:12
Как все любят фантазировать, подробностей не знают а обсуждают.

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