23.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

Свежее рыбное филе в магазине «Хороший» для тех, кто любит вкусно и быстро покушать

09:50 23.03.2020 Фото: Магазин морских продуктов"Хороший"
0

За свежей и полезной рыбкой приходите в магазин «Хороший».

Свежее рыбное филе в магазине Хороший для тех, кто любит вкусно и быстро покушать
Рыба — это ценный источник питательных веществ, омега 3, омега 6 жирных кислот

Не любите разделывать рыбу? Нужно быстро приготовить вкусный и полезный ужин и при этом не потратить много времени? Отличное решение — филе свежей и полезной рыбки.

Всем известно, что рыба — это ценный источник питательных веществ, омега 3, омега 6 жирные кислоты просто необходимы нашему организму для полноценного функционирования. Самый простой способ их получения — еженедельное употребление рыбных блюд.

За свежей и полезной рыбкой приходите в магазин «Хороший» по адресам: ул. Микрорайон, 25б, ул. Горького,4.

Источник: Раздел Магазин морских продуктов»Хороший» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы чаще покупаете филе или целую рыбку с костями?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обвалились на 9% цены на нефть до $25,13 на торгах в мире
10:15 23-03-2020
Обвалились на 9% цены на нефть до $25,13 на торгах в мире
Не будут закрывать московское метро из-за коронавируса в России
10:00 23-03-2020
Не будут закрывать московское метро из-за коронавируса в России
Свежее рыбное филе в магазине "Хороший" для тех, кто любит вкусно и быстро покушать
09:50 23-03-2020
Свежее рыбное филе в магазине
Опровергли подготовку к ужесточению карантина из-за коронавируса в России
09:45 23-03-2020
Опровергли подготовку к ужесточению карантина из-за коронавируса в России
#COVIDнепобедит: Присоединились к мировому флешмобу медики Новосибирской области 3
09:30 23-03-2020
#COVIDнепобедит: Присоединились к мировому флешмобу медики Новосибирской области
БердскОтключат горячую воду в медсанчасти школе и УК в Бердске 1
09:15 23-03-2020
Отключат горячую воду в медсанчасти школе и УК в Бердске
Многоразовые маски начали централизованно поставлять в регионы России
09:00 23-03-2020
Многоразовые маски начали централизованно поставлять в регионы России
Майские выходные в "Рассвете"
08:50 23-03-2020
Майские выходные в
Снизить цены на бензин в России предложили в Госдуме 1
08:45 23-03-2020
Снизить цены на бензин в России предложили в Госдуме
БердскПохолодание до -9 градусов идет в Бердск
08:35 23-03-2020
Похолодание до -9 градусов идет в Бердск