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Майские выходные в «Рассвете»

08:50 23.03.2020 Фото: ООО Санаторий «Рассвет»
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Проведите эти теплые майские праздники на природе вдали от города и забот, совместив отдых со вкусом природы и оздоровительные процедуры.

Майские выходные в Рассвете
Помимо лечебных процедур в «Рассвете» есть творческая мастерская

Майские выходные

Майские выходные принято проводить на природе. Это прекрасные выходные для общения с семьей и друзьями, а также отличная возможность уделить внимание своему здоровью и как следует отдохнуть.

Проведите эти теплые майские праздники на природе вдали от города и забот, совместив отдых со вкусом природы и оздоровительные процедуры.

Мы приготовили насыщенную развлекательную программу на свежем воздухе для взрослых и детей:

— Глобальный пикник  с конкурсом шашлыков, покрывалами и живой музыкой
— Тир (лук, ружья, дартс, рогатки)
— Запускание бумеранга на футбольном поле
— Семейная зарница с веревочным курсом, лагерем и полевой кухней
— Выезд на городскую «реконструкцию», на салют в центр города

— Ретро-вечеринка с кавер-группой
— Детей ждет развлекательная программа «Индейцы и их культура»
— А также розыгрыши и подарки

Майские выходные в РассветеМайские выходные в Рассвете
Майские выходные в РассветеМайские выходные в Рассвете

Мы предлагаем большой выбор лечебных процедур: теплолечение, физиолечение, водолечение, массаж, соляная пещера и, конечно, спа-программы.

Для детей в санатории создан отдельный увлекательный мини-мир. Помимо лечебных процедур в «Рассвете» есть творческая мастерская, детская игровая комната с лабиринтом, настольными играми и сухим бассейном, компьютерный клуб, игровые автоматы, бассейн, уличная игровая площадка.

Будем рады встретить вас в санатории «Рассвет».

*Подробности по телефону 8 800 250 69 19

Источник: Раздел ООО Санаторий «Рассвет» на сайте Весь Бердск

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