Майские выходные в «Рассвете»

Майские выходные
Майские выходные принято проводить на природе. Это прекрасные выходные для общения с семьей и друзьями, а также отличная возможность уделить внимание своему здоровью и как следует отдохнуть.
Проведите эти теплые майские праздники на природе вдали от города и забот, совместив отдых со вкусом природы и оздоровительные процедуры.
Мы приготовили насыщенную развлекательную программу на свежем воздухе для взрослых и детей:
— Глобальный пикник с конкурсом шашлыков, покрывалами и живой музыкой
— Тир (лук, ружья, дартс, рогатки)
— Запускание бумеранга на футбольном поле
— Семейная зарница с веревочным курсом, лагерем и полевой кухней
— Выезд на городскую «реконструкцию», на салют в центр города
— Детей ждет развлекательная программа «Индейцы и их культура»
— А также розыгрыши и подарки
Мы предлагаем большой выбор лечебных процедур: теплолечение, физиолечение, водолечение, массаж, соляная пещера и, конечно, спа-программы.
Для детей в санатории создан отдельный увлекательный мини-мир. Помимо лечебных процедур в «Рассвете» есть творческая мастерская, детская игровая комната с лабиринтом, настольными играми и сухим бассейном, компьютерный клуб, игровые автоматы, бассейн, уличная игровая площадка.
Будем рады встретить вас в санатории «Рассвет».
*Подробности по телефону 8 800 250 69 19
Источник: Раздел ООО Санаторий «Рассвет» на сайте Весь Бердск