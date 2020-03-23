Майские выходные в «Рассвете»

Проведите эти теплые майские праздники на природе вдали от города и забот, совместив отдых со вкусом природы и оздоровительные процедуры.

Помимо лечебных процедур в «Рассвете» есть творческая мастерская

Майские выходные

Майские выходные принято проводить на природе. Это прекрасные выходные для общения с семьей и друзьями, а также отличная возможность уделить внимание своему здоровью и как следует отдохнуть.

Проведите эти теплые майские праздники на природе вдали от города и забот, совместив отдых со вкусом природы и оздоровительные процедуры.

Мы приготовили насыщенную развлекательную программу на свежем воздухе для взрослых и детей:

— Глобальный пикник с конкурсом шашлыков, покрывалами и живой музыкой

— Тир (лук, ружья, дартс, рогатки)

— Запускание бумеранга на футбольном поле

— Семейная зарница с веревочным курсом, лагерем и полевой кухней

— Выезд на городскую «реконструкцию», на салют в центр города



— Ретро-вечеринка с кавер-группой— Детей ждет развлекательная программа «Индейцы и их культура»— А также розыгрыши и подарки

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Мы предлагаем большой выбор лечебных процедур: теплолечение, физиолечение, водолечение, массаж, соляная пещера и, конечно, спа-программы.

Для детей в санатории создан отдельный увлекательный мини-мир. Помимо лечебных процедур в «Рассвете» есть творческая мастерская, детская игровая комната с лабиринтом, настольными играми и сухим бассейном, компьютерный клуб, игровые автоматы, бассейн, уличная игровая площадка.

Будем рады встретить вас в санатории «Рассвет».

*Подробности по телефону 8 800 250 69 19

Источник: Раздел ООО Санаторий «Рассвет» на сайте Весь Бердск