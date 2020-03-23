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Вирусологи на 4 самолетах Ил-76 прилетели в Италию из России

08:10 23.03.2020 Фото: pixabay
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ни должны доставить в Италию около 100 военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. В воскресенье в Италию вылетело семь самолетов.

Вирусологи на 4 самолетах Ил 76 прилетели в Италию из России
Вирусологи и эпидемиологи приступят к работе после уточнения районов их действий итальянской стороной

Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными специалистами, которые окажут помощь Италии в борьбе с коронавирусом, прибыли на аэродром под Римом,  сообщает Минобороны РФ.

Четвертый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия).

Первый самолет с военными вирусологами и оборудованием на борту, вылетевший из подмосковного Чкаловского, встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Самолеты, оборудование и техника промаркированы стикерами в форме сердец с надписями «Из России с любовью» на английском и итальянском языках.

Вирусологи и эпидемиологи приступят к работе после уточнения районов их действий итальянской стороной.
Всего к вылету было подготовлено девять Ил-76. Они должны доставить в Италию около 100 военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. В воскресенье в Италию вылетело семь самолетов.

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От редакции

Нужно миру объединяться?

Аноним, 23 марта 2020 08:16
Италия держись
Гость, 23 марта 2020 09:28
Полетели за санкцЫи благодарить?! Я бы воздержался. Сочувствуем, входим в ваше положение, но... Сами, всё сами. Вы же такие там в ес все солидарные!
Аноним, 23 марта 2020 09:54
Вот только в Россию российские вирусологи не прилетят.

Впрочем и поделом. Кощей бессмертный пока Иванушка дурачок.

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