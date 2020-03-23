Вирусологи на 4 самолетах Ил-76 прилетели в Италию из России

ни должны доставить в Италию около 100 военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. В воскресенье в Италию вылетело семь самолетов.

Вирусологи и эпидемиологи приступят к работе после уточнения районов их действий итальянской стороной

Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными специалистами, которые окажут помощь Италии в борьбе с коронавирусом, прибыли на аэродром под Римом, сообщает Минобороны РФ.

Четвертый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия).

Первый самолет с военными вирусологами и оборудованием на борту, вылетевший из подмосковного Чкаловского, встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Самолеты, оборудование и техника промаркированы стикерами в форме сердец с надписями «Из России с любовью» на английском и итальянском языках.

Вирусологи и эпидемиологи приступят к работе после уточнения районов их действий итальянской стороной.

Всего к вылету было подготовлено девять Ил-76. Они должны доставить в Италию около 100 военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. В воскресенье в Италию вылетело семь самолетов.