Цены на нефть обвалились утром 23 марта на 9%. Нефть продают по $25 за баррель

18 марта Brent подешевела до минимума с 12 мая 2003 года (26 долларов за баррель). Стоимость WTI снизилась до минимума с 1 марта 2002-го (23 доллара за баррель). Но после цена выросла до $27,38.

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%-9%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж, пишет РИА Новости.

По состоянию на 1.17 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 9,89% — до 21,32 доллара за баррель.



Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по добыче нефти: Москва предлагала сохранить существующие условия, а Эр-Рияд — дополнительно снизить добычу. В результате с 1 апреля сделка ОПЕК+ прекращает свое действие и ограничений у участников альянса больше не будет. Еще одним фактором, влияющим на мировую экономику и замедление спроса, остается пандемия коронавирусного заболевания.В среду, 18 марта, Brent подешевела до минимума с 12 мая 2003 года (26 долларов за баррель). Стоимость WTI снизилась до минимума с 1 марта 2002-го (23 доллара за баррель). В пятницу нефть Brent завершила торги на отметке 27,38 доллара за баррель, потеряла за неделю 19%, а всего с начала обвала — 40%.