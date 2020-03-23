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Цены на нефть обвалились утром 23 марта на 9%. Нефть продают по $25 за баррель

08:20 23.03.2020 Фото: pixabay
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18 марта Brent подешевела до минимума с 12 мая 2003 года (26 долларов за баррель). Стоимость WTI снизилась до минимума с 1 марта 2002-го (23 доллара за баррель). Но после цена выросла до $27,38.

Цены на нефть обвалились утром 23 марта на 9%. Нефть продают по $25 за баррель
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%-9%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж, пишет РИА Новости.
По состоянию на 1.17 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 9,89% — до 21,32 доллара за баррель.

Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по добыче нефти: Москва предлагала сохранить существующие условия, а Эр-Рияд — дополнительно снизить добычу. В результате с 1 апреля сделка ОПЕК+ прекращает свое действие и ограничений у участников альянса больше не будет. Еще одним фактором, влияющим на мировую экономику и замедление спроса, остается пандемия коронавирусного заболевания.
В среду, 18 марта, Brent подешевела до минимума с 12 мая 2003 года (26 долларов за баррель). Стоимость WTI снизилась до минимума с 1 марта 2002-го (23 доллара за баррель). В пятницу нефть Brent завершила торги на отметке 27,38 доллара за баррель, потеряла за неделю 19%, а всего с начала обвала — 40%.

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От редакции

Будем верить, что цена отыграет.

Аноним, 23 марта 2020 08:35
да сколько бы ни стоила -- говорят, за последние 2 недели ни по какой цене не продано ни одной бочки российской нефти.
Новый мэр, 23 марта 2020 08:42
Только Сечин верил что будет 60
Аноним, 23 марта 2020 08:47
.И попросил Путин джинна: "Хочу обнулить 20 лет и начать всё заново". "Будет исполнено", - сказал джинн. И вернул цены на нефть к 25 долларам, как в 2000 году. - "Начинай"...
Евгений, 23 марта 2020 09:33
Я вот только никак не могу понять... Как этот самый баррель можно купить, пока дешевый? Я бы купил. Оставил бы до поры, до времени, все равно вырастет.
Аноним, 23 марта 2020 09:39
Ну что, ватники, теперь у вас хороший шанс насладиться гениальностью путина. Это оказывается он вытащил Россию из проклятых 90-х, а вовсе не дождь из нефтедолларов. Вот сейчас вы увидите насколько бездарен ваш царёк!
Аноним, 23 марта 2020 10:01
Львовские ликуют. А шо там с безвызом? :)

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