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Все пассажирские авиаперевозки закрыла с 23 марта Россия из-за COVID-19. Список стран и городов, куда не летают самолеты

08:24 23.03.2020 Фото: www.pexels.com
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Регулярные рейсы по маршрутам Москва – пункт иностранного государства — сообщение закрыто туда и обратно. Так же остановлены чартерные рейсы.

Все пассажирские авиаперевозки закрыла с 23 марта Россия из за COVID 19. Список стран и городов, куда не летают самолеты
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
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Все пассажирские авиаперевозки закрыла с 23 марта Россия из за COVID 19. Список стран и городов, куда не летают самолеты

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Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № ТГ-П12-2111 от 20.03.2020 с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств, за следующим исключением:

1) регулярные рейсы по маршрутам Москва – пункт иностранного государства, указанный ниже и обратно:

АВСТРАЛИЯ – СИДНЕЙ

АВСТРИЯ – ВЕНА
АЗЕРБАЙДЖАН – БАКУ
АЛБАНИЯ – ТИРАНА
АЛЖИР – АЛЖИР
АНТИГУА И БАРБУДА — СЕНТ-ДЖОНС
АРГЕНТИНА- БУЭНОС-АЙРЕС
АРМЕНИЯ – ЕРЕВАН
АФГАНИСТАН – КАБУЛ
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА – НАССАУ
БАНГЛАДЕШ – ДАККА
БАРБАДОС – БРИДЖТАУН
БАХРЕЙН – МАНАМА
БЕЛАРУСЬ – МИНСК
БЕЛЬГИЯ – БРЮССЕЛЬ
БЕНИН – ПОРТО-НОВО
БОЛГАРИЯ – СОФИЯ
БОЛИВИЯ – ЛА-ПАС
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – САРАЕВО
БРАЗИЛИЯ – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
БРУНЕЙ – БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН
БУРКИНА-ФАСО – УАГАДУГУ
БУТАН – ТХИМПХУ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ЛОНДОН
ВЕНГРИЯ – БУДАПЕШТ
ВЕНЕСУЭЛА – КАРАКАС
ВЬЕТНАМ – ХАНОЙ
ГАБОН – ЛИБРЕВИЛЬ
ГАЙАНА – ДЖОРДЖТАУН
ГАМБИЯ – БАНЖУЛ
ГАНА – АККРА
ГВАТЕМАЛА – ГВАТЕМАЛА
ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА – КОНАКРИ
ГЕРМАНИЯ – БЕРЛИН
ГОНДУРАС – ТЕГУСИГАЛЬПА
ГРЕЦИЯ – АФИНЫ
ГРУЗИЯ – ТБИЛИСИ
ДАНИЯ – КОПЕНГАГЕН
ДЖИБУТИ – ДЖИБУТИ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА – ПУНТА-КАНА
ДР КОНГО – КИНШАСА
ЕГИПЕТ – КАИР
ЗАМБИЯ – ЛУСАКА
ИЗРАИЛЬ – ТЕЛЬ-АВИВ
ИНДИЯ – НЬЮ-ДЕЛИ
ИНДОНЕЗИЯ – ДЕНПАСАР
ИОРДАНИЯ – АММАН
ИРАК – БАГДАД
ИРАН – ТЕГЕРАН
ИРЛАНДИЯ – ДУБЛИН
ИСЛАНДИЯ – РЕЙКЬЯВИК
ИСПАНИЯ – МАДРИД
ИТАЛИЯ – РИМ
КАЗАХСТАН – АЛМА-АТА
КАМБОДЖА – ПНОМПЕЕНЬ
КАМЕРУН – ЯУНДЕ
КАНАДА – ТОРОНТО
КАТАР – ДОХА
КЕНИЯ – НАЙРОБИ
КИПР – ЛАРНАКА
КИРГИЗИЯ – БИШКЕК
КИТАЙ – ПЕКИН
КОЛУМБИЯ – БОГОТА
КОСТА-РИКА – САН-ХОСЕ
КОТ-Д’ИВУАР – ЯМУСУКРО
КУБА – ГАВАНА
КУВЕЙТ – ЭЛЬ-КУВЕЙТ
ЛАТВИЯ – РИГА
ЛИБЕРИЯ – МОНРОВИЯ
ЛИВАН – БЕЙРУТ
ЛИТВА – ВИЛЬНЮС
ЛИХТЕНШТЕЙН – ВАДУЦ
ЛЮКСЕМБУРГ – ЛЮКСЕМБУРГ
МАВРИКИЙ – ПОРТ-ЛУИ
МАВРИТАНИЯ – НУАКШОТ
МАЛАЙЗИЯ – КУАЛА-ЛУМПУР
МАЛЬДИВЫ – МАЛЕ
МАЛЬТА – ВАЛЛЕТТА
МЕКСИКА – КАНКУН
МОЛДАВИЯ – КИШИНЁВ
МОНАКО – МОНАКО
МОНГОЛИЯ – УЛАН-БАТОР
МАРОККО – КАСАБЛАНКА
НАМИБИЯ – ВИНДХУК
НЕПАЛ – КАТМАНДУ
НИГЕРИЯ – АБУДЖА
НИДЕРЛАНДЫ – АМСТЕРДАМ
НИКАРАГУА – МАНАГУА
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ – ВЕЛЛИНГТОН
НОРВЕГИЯ – ОСЛО
ОАЭ – ДУБАЙ
ОМАН – МАСКАТ
ПАКИСТАН – КАРАЧИ
ПАЛЕСТИНА – РА́МАЛЛА
ПАНАМА – ПАНАМА-СИТИ
ПАРАГВАЙ – АСУНСЬОН
ПЕРУ – ЛИМА
ПОЛЬША – ВАРШАВА
ПОРТУГАЛИЯ – ЛИССАБОН
РЕСПУБЛИКА КОНГО – БРАЗЗАВИЛЬ
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ – СЕУЛ
РУАНДА – КИГАЛИ
РУМЫНИЯ – БУХАРЕСТ
САЛЬВАДОР – САН-САЛЬВАДОР
САН-МАРИНО – САН-МАРИНО
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – ДЖИДДА
СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – СКОПЬЕ
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА – ВИКТОРИЯ
СЕНЕГАЛ – ДАКАР
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ — КИНГСТАУН
СЕНТ-ЛЮСИЯ – КАСТРИ
СЕРБИЯ – БЕЛГРАД
СИНГАПУР – СИНГАПУР
СЛОВАКИЯ – БРАТИСЛАВА
СЛОВЕНИЯ – ЛЮБЛЯНА
СОМАЛИ — МОГАДИШО
СУДАН – ХАРТУМ
СУРИНАМ – ПАРАМАРИБО
США – НЬЮ-ЙОРК
ТАИЛАНД – БАНГКОК
ТАНЗАНИЯ – ДОДОМА
ТОГО – ЛОМЕ
ТРИНИДАД И ТОБАГО – ПОРТ-ОФ-СПЕЙН
ТУНИС – ЭНФИДА
ТУРЦИЯ – СТАМБУЛ
УЗБЕКИСТАН – ТАШКЕНТ
УРУГВАЙ – МОНТЕВИДЕО
ФИЛИППИНЫ – МАНИЛА
ФИНЛЯНДИЯ – ХЕЛЬСИНКИ
ФРАНЦИЯ – ПАРИЖ
ХОРВАТИЯ – ЗАГРЕБ
ЦАР – БАНГИ
ЧЕРНОГОРИЯ – ПОДГОРИЦА
ЧЕХИЯ – ПРАГА
ЧИЛИ – САНТЬЯГО
ШВЕЙЦАРИЯ – ЖЕНЕВА
ШВЕЦИЯ – СТОКГОЛЬМ
ШРИ-ЛАНКА – КОЛОМБО
ЭКВАДОР – КИТО
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ – МАЛАБО
ЭСВАТИНИ – МБАБАНЕ
ЭСТОНИЯ – ТАЛЛИН
ЭФИОПИЯ – АДДИС-АБЕБА
ЮАР – ЙОХАННЕСБУРГ
ЯМАЙКА – КИНГСТОН
ЯПОНИЯ – ТОКИО
2) чартерных рейсов, при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан).

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