Все пассажирские авиаперевозки закрыла с 23 марта Россия из-за COVID-19. Список стран и городов, куда не летают самолеты

Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № ТГ-П12-2111 от 20.03.2020 с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств, за следующим исключением:
1) регулярные рейсы по маршрутам Москва – пункт иностранного государства, указанный ниже и обратно:
АВСТРАЛИЯ – СИДНЕЙ
АЗЕРБАЙДЖАН – БАКУ
АЛБАНИЯ – ТИРАНА
АЛЖИР – АЛЖИР
АНТИГУА И БАРБУДА — СЕНТ-ДЖОНС
АРМЕНИЯ – ЕРЕВАН
АФГАНИСТАН – КАБУЛ
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА – НАССАУ
БАНГЛАДЕШ – ДАККА
БАХРЕЙН – МАНАМА
БЕЛАРУСЬ – МИНСК
БЕЛЬГИЯ – БРЮССЕЛЬ
БЕНИН – ПОРТО-НОВО
БОЛИВИЯ – ЛА-ПАС
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – САРАЕВО
БРАЗИЛИЯ – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
БРУНЕЙ – БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН
БУТАН – ТХИМПХУ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ЛОНДОН
ВЕНГРИЯ – БУДАПЕШТ
ВЕНЕСУЭЛА – КАРАКАС
ГАБОН – ЛИБРЕВИЛЬ
ГАЙАНА – ДЖОРДЖТАУН
ГАМБИЯ – БАНЖУЛ
ГАНА – АККРА
ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА – КОНАКРИ
ГЕРМАНИЯ – БЕРЛИН
ГОНДУРАС – ТЕГУСИГАЛЬПА
ГРЕЦИЯ – АФИНЫ
ДАНИЯ – КОПЕНГАГЕН
ДЖИБУТИ – ДЖИБУТИ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА – ПУНТА-КАНА
ДР КОНГО – КИНШАСА
ЗАМБИЯ – ЛУСАКА
ИЗРАИЛЬ – ТЕЛЬ-АВИВ
ИНДИЯ – НЬЮ-ДЕЛИ
ИНДОНЕЗИЯ – ДЕНПАСАР
ИРАК – БАГДАД
ИРАН – ТЕГЕРАН
ИРЛАНДИЯ – ДУБЛИН
ИСЛАНДИЯ – РЕЙКЬЯВИК
ИТАЛИЯ – РИМ
КАЗАХСТАН – АЛМА-АТА
КАМБОДЖА – ПНОМПЕЕНЬ
КАМЕРУН – ЯУНДЕ
КАТАР – ДОХА
КЕНИЯ – НАЙРОБИ
КИПР – ЛАРНАКА
КИРГИЗИЯ – БИШКЕК
КОЛУМБИЯ – БОГОТА
КОСТА-РИКА – САН-ХОСЕ
КОТ-Д’ИВУАР – ЯМУСУКРО
КУБА – ГАВАНА
ЛАТВИЯ – РИГА
ЛИБЕРИЯ – МОНРОВИЯ
ЛИВАН – БЕЙРУТ
ЛИТВА – ВИЛЬНЮС
ЛЮКСЕМБУРГ – ЛЮКСЕМБУРГ
МАВРИКИЙ – ПОРТ-ЛУИ
МАВРИТАНИЯ – НУАКШОТ
МАЛАЙЗИЯ – КУАЛА-ЛУМПУР
МАЛЬТА – ВАЛЛЕТТА
МЕКСИКА – КАНКУН
МОЛДАВИЯ – КИШИНЁВ
МОНАКО – МОНАКО
МАРОККО – КАСАБЛАНКА
НАМИБИЯ – ВИНДХУК
НЕПАЛ – КАТМАНДУ
НИГЕРИЯ – АБУДЖА
НИКАРАГУА – МАНАГУА
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ – ВЕЛЛИНГТОН
НОРВЕГИЯ – ОСЛО
ОАЭ – ДУБАЙ
ПАКИСТАН – КАРАЧИ
ПАЛЕСТИНА – РА́МАЛЛА
ПАНАМА – ПАНАМА-СИТИ
ПАРАГВАЙ – АСУНСЬОН
ПОЛЬША – ВАРШАВА
ПОРТУГАЛИЯ – ЛИССАБОН
РЕСПУБЛИКА КОНГО – БРАЗЗАВИЛЬ
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ – СЕУЛ
РУМЫНИЯ – БУХАРЕСТ
САЛЬВАДОР – САН-САЛЬВАДОР
САН-МАРИНО – САН-МАРИНО
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – ДЖИДДА
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА – ВИКТОРИЯ
СЕНЕГАЛ – ДАКАР
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ — КИНГСТАУН
СЕНТ-ЛЮСИЯ – КАСТРИ
СИНГАПУР – СИНГАПУР
СЛОВАКИЯ – БРАТИСЛАВА
СЛОВЕНИЯ – ЛЮБЛЯНА
СОМАЛИ — МОГАДИШО
СУРИНАМ – ПАРАМАРИБО
США – НЬЮ-ЙОРК
ТАИЛАНД – БАНГКОК
ТАНЗАНИЯ – ДОДОМА
ТРИНИДАД И ТОБАГО – ПОРТ-ОФ-СПЕЙН
ТУНИС – ЭНФИДА
ТУРЦИЯ – СТАМБУЛ
УЗБЕКИСТАН – ТАШКЕНТ
ФИЛИППИНЫ – МАНИЛА
ФИНЛЯНДИЯ – ХЕЛЬСИНКИ
ФРАНЦИЯ – ПАРИЖ
ХОРВАТИЯ – ЗАГРЕБ
ЧЕРНОГОРИЯ – ПОДГОРИЦА
ЧЕХИЯ – ПРАГА
ЧИЛИ – САНТЬЯГО
ШВЕЙЦАРИЯ – ЖЕНЕВА
ШРИ-ЛАНКА – КОЛОМБО
ЭКВАДОР – КИТО
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ – МАЛАБО
ЭСВАТИНИ – МБАБАНЕ
ЭФИОПИЯ – АДДИС-АБЕБА
ЮАР – ЙОХАННЕСБУРГ
ЯМАЙКА – КИНГСТОН
ЯПОНИЯ – ТОКИО