Похолодание до -9 градусов идет в Бердск

Резкое похолодание ожидается по ночам

Метеорологическая обстановка: в предстоящие сутки по области ожидается облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, метели, по востоку, местами умеренные снег, днем преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег, местами гололедные явления, при прояснениях изморозь, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Ветер северо-западный, ночью 9-14 м/с, местами порывы до 23 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 15м/с. Температура воздуха ночью -8, -13°C, местами до — 18°C, днём -4, -9°C.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области