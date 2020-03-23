23.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Похолодание до -9 градусов идет в Бердск

08:35 23.03.2020, Ждете тепла? Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Синоптики также прогнозируют сильную гололедицу на дорогах.

Похолодание до 9 градусов идет в Бердск
Резкое похолодание ожидается по ночам

Метеорологическая обстановка: в предстоящие сутки по области ожидается облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, метели, по востоку, местами умеренные снег, днем преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег, местами гололедные явления, при прояснениях изморозь, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Ветер северо-западный, ночью 9-14 м/с, местами порывы до 23 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 15м/с. Температура воздуха ночью -8, -13°C, местами до — 18°C, днём -4, -9°C.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обвалились на 9% цены на нефть до $25,13 на торгах в мире
10:15 23-03-2020
Обвалились на 9% цены на нефть до $25,13 на торгах в мире
Не будут закрывать московское метро из-за коронавируса в России
10:00 23-03-2020
Не будут закрывать московское метро из-за коронавируса в России
Свежее рыбное филе в магазине "Хороший" для тех, кто любит вкусно и быстро покушать
09:50 23-03-2020
Свежее рыбное филе в магазине
Опровергли подготовку к ужесточению карантина из-за коронавируса в России
09:45 23-03-2020
Опровергли подготовку к ужесточению карантина из-за коронавируса в России
#COVIDнепобедит: Присоединились к мировому флешмобу медики Новосибирской области 3
09:30 23-03-2020
#COVIDнепобедит: Присоединились к мировому флешмобу медики Новосибирской области
БердскОтключат горячую воду в медсанчасти школе и УК в Бердске 1
09:15 23-03-2020
Отключат горячую воду в медсанчасти школе и УК в Бердске
Многоразовые маски начали централизованно поставлять в регионы России
09:00 23-03-2020
Многоразовые маски начали централизованно поставлять в регионы России
Майские выходные в "Рассвете"
08:50 23-03-2020
Майские выходные в
Снизить цены на бензин в России предложили в Госдуме 1
08:45 23-03-2020
Снизить цены на бензин в России предложили в Госдуме
БердскПохолодание до -9 градусов идет в Бердск
08:35 23-03-2020
Похолодание до -9 градусов идет в Бердск