Многоразовые маски начали централизованно поставлять в регионы России

Несмотря на спад эпидемии, масочный режим в Бердске еще не отменяли

Министерство промышленности и торговли РФ запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Первая партия многоразовых масок поступила в Калужскую область.

«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия. Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки»,- приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Он подчеркнул, что все производства одноразовых масок продолжают работать на полную мощность.

Как отмечает министерство, соответствующие решения были приняты в рамках исполнения поручения президента РФ об определении единственных исполнителей для закупок товаров, работ и услуг, необходимых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

«Сейчас, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию с обеспечением аптечного сегмента этой продукцией, нам необходим четкий алгоритм. На данном этапе мы прорабатываем механизм, позволяющий промышленным производителям масок взаимодействовать с единым интегратором, через которого будут осуществляться поставки в регионы»,- сказал Мантуров.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на производителей и заказчиков, которым не придется искать контрагентов, а министерство сможет контролировать процесс отгрузок для конкретных потребителей и сбалансировать его в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации.

Как отмечается в сообщении Минпромторга, многоразовые маски проходят обязательную стерилизацию и поступают в аптеки в упаковках по семь штук. Для повторного использования многоразовой маски ее необходимо простерилизовать: в домашних условиях это можно сделать, постирав изделие и прогладив его утюгом, в том числе с функцией генерации пара.

Поставка масок в Калугу

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, с просьбой о содействии в обеспечении масками области в министерство обратился региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Со своей стороны рекомендуем калужским предприятиям легпрома активнее перестраиваться под потребности рынка и организовать выпуск индивидуальных средств защиты. К настоящему времени ряд производителей уже включились в эту работу», — сказал Шапша.

Источник:ТАСС