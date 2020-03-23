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Отключат горячую воду в медсанчасти школе и УК в Бердске

09:15 23.03.2020 Фото: pixabay.com
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Причина отключения — плановая чистка водоподогревателей.

Отключат горячую воду в медсанчасти школе и УК в Бердске
Горячей воды не будет с 23 по 27 марта.

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП «МСЧ-129», будет произведено отключение горячей воды у потребителей(ул.Пушкина №176 (Ук»Уют»),МСЧ-129,школа № Отключат горячую воду в медсанчасти школе и УК в Бердске с 08:30 ч. 23.03.2020 года до 16:00 ч. 27.03.2020 года.

Источник: МУП КБУ

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От редакции

Часто отключают горячую воду?

Новый мэр, 23 марта 2020 09:44
Это тоже часть флешмоба?!

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