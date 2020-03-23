Отключат горячую воду в медсанчасти школе и УК в Бердске

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП «МСЧ-129», будет произведено отключение горячей воды у потребителей(ул.Пушкина №176 (Ук»Уют»),МСЧ-129,школа № с 08:30 ч. 23.03.2020 года до 16:00 ч. 27.03.2020 года.
Источник: МУП КБУ
Причина отключения — плановая чистка водоподогревателей.
В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП «МСЧ-129», будет произведено отключение горячей воды у потребителей(ул.Пушкина №176 (Ук»Уют»),МСЧ-129,школа № с 08:30 ч. 23.03.2020 года до 16:00 ч. 27.03.2020 года.
Источник: МУП КБУ
От редакции
Часто отключают горячую воду?