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#COVIDнепобедит: Присоединились к мировому флешмобу медики Новосибирской области

09:30 23.03.2020, Марина Волкова Фото: Соцсети
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Врачи региона напомнили, что остановить распространение коронавируса можно только совместными усилиями. Самый простой и эффективный способ уменьшить риск заразиться и заразить других – как можно реже посещать общественные места.

#COVIDнепобедит: Присоединились к мировому флешмобу медики Новосибирской области
Медики Новосибирска присоединились к мировому флешмобу #COVIDнепобедит
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
#COVIDнепобедит: Присоединились к мировому флешмобу медики Новосибирской области

#COVIDнепобедит: Присоединились к мировому флешмобу медики Новосибирской областиВсе пассажирские авиаперевозки закрыла с 23 марта Россия из-за COVID-19. Список стран и городов, куда не летают самолетыЕщё 86 новостей

Медики Новосибирска присоединились к мировому флешмобу #COVIDнепобедит, сообщает группа «Коронавирус. Оперштаб Новосибирской области» в соцсети «Вконтакте».

Вчера, 22 марта, врачи региона напомнили, что остановить распространение коронавируса можно только совместными усилиями.

— Самый простой и эффективный способ уменьшить риск заразиться и заразить других – как можно реже посещать общественные места! А при малейших признаках простуды – вызвать врача на дом. Берегите себя и своих близких! — обратились к жителям Новосибирской области медики.

Стоит отметить, что флешмоб #COVIDнепобедит первыми запустили медики Оренбуржья 20 марта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», официальные данные о ситуации с коронавирусом на 22 марта распространил днем минздрав Новосибирской области. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Новосибирской области нет. На 22 марта в регионе зафиксировано четыре случая. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В Бердску носители смертельного вируса не выявлены.

На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 977 человек. Все они здоровы. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1114 человек.
В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из-за рубежа. У 16 человек результаты тестов ещё не готовы, у 32 – тесты отрицательные.

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От редакции

Коронавирус не победит?

Новый мэр, 23 марта 2020 09:43
Бедные медики, как их только не используют!?
Аноним, 23 марта 2020 09:53
НВР:
Вопрос по другому. Сколько им заплатили?
АНОНИМ, 23 марта 2020 10:05
ага а в ЦГБ сказали маски шить из марли

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