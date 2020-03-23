Опровергли подготовку к ужесточению карантина из-за коронавируса в России

В оперативном штабе считают, что предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны.

Коронавирусом по всему миру заразились более 100 000 человек, большая часть в Китае

В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой, заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет, а также порекомендовали СМИ аккуратней работать с информацией от разного рода «источников».

«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — подчеркнули в штабе.

Источник: РИА Новости