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Не будут закрывать московское метро из-за коронавируса в России

10:00 23.03.2020 Фото: ТАСС
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«Это чушь и глупости», — заявил Собянин.

Не будут закрывать московское метро из за коронавируса в России
Метро Москвы продолжит работу

Московский метрополитен не будет закрываться на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1», опровергнув таким образом появившиеся в средствах массовой информации слухи о подготовке властей к закрытию подземки.

Источник: ТАСС

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