«Да» или «Нет» можно выбрать при голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года

ЦИК утвердил бюллетень для голосования. На лицевой стороне бюллетеня должны стоять подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, заверенные печатью комиссии.

Закон о поправках в Конституцию РФ был принят Госдумой 11 марта

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о порядке подготовки и проведения голосования по закону о поправке к Конституции на заседании 20 марта. Также был согласован общий вид бюллетеня для голосования.

Проект постановления о порядке проведения голосования был принят за основу Центризбиркомом 28 февраля. Однако за время подготовки он был доработан с учётом мнения общественности, широкого круга экспертов и региональных избиркомов, отметила 20 марта глава ЦИК Элла Памфилова.

Одна из поправок в проект была внесена с учётом эпидемиологических рисков из-за коронавируса. Так, если изначально предполагалось проведение досрочного голосования в течение трёх дней, то в окончательном постановлении ЦИК досрочному голосованию отведено семь дней — с 15 до 21 апреля.



Ранее Элла Памфилова отмечала, что россияне смогут голосовать вне помещений в день голосования. «Это так называемое надомное голосование», — уточнила она. Досрочное голосование также может пройти вне помещений избирательных участков.

Что касается бюллетеня, то, согласно постановлению ЦИК, в нём будет размещён текст вопроса, вынесенного на голосование, и два варианта волеизъявления — «Да» или «Нет». Справа от каждого варианта будут пустые квадраты, в одном из которых участник голосования должен поставить отметку, согласно своему выбору. На лицевой стороне бюллетеня должны стоять подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, заверенные печатью комиссии.

До завтрашнего дня ЦИК намерен одобрить количество, форму и точный текст бюллетеней, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По решению региональных комиссий текст бюллетеня может быть продублирован на государственном языке субъекта. Такое решение регионы должны принять до 26 марта.

Согласно постановлению ЦИК, на усмотрение регионов также отнесён вопрос организации дистанционного электронного голосования. Его особенности также установят местные избиркомы.

Ранее в ходе заседания ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия готовится провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, как это следует из закона и указа президента. При этом регионы получат инструкции по организации профилактических мер против распространения инфекции во время голосования. По словам Памфиловой, если руководство страны примет решение о переносе дня голосования из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, то ЦИК тут же изменит ход подготовки в соответствии с новыми установками.

Закон о поправках в Конституцию РФ был принят Госдумой 11 марта. В тот же день его одобрил Совет Федерации. После этого закон поддержали все региональные парламенты. В субботу, 14 марта, уже за подписью президента он был направлен для оценки судьями Конституционного суда. КС 16 марта заключил, что нормы документа соответствуют статьям 1, 2 и 9 Основного закона.

В минувший вторник глава государства подписал указ о назначении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам.

Источник: .pnp.ru/