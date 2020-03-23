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«Да» или «Нет» можно выбрать при голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года

21:21 23.03.2020 Фото: pixabay.com
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ЦИК утвердил бюллетень для голосования. На лицевой стороне бюллетеня должны стоять подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, заверенные печатью комиссии.

«Да» или «Нет» можно выбрать при голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля 2020 года
Закон о поправках в Конституцию РФ был принят Госдумой 11 марта

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о порядке подготовки и проведения голосования по закону о поправке к Конституции на заседании 20 марта. Также был согласован общий вид бюллетеня для голосования.

Проект постановления о порядке проведения голосования был принят за основу Центризбиркомом 28 февраля. Однако за время подготовки он был доработан с учётом мнения общественности, широкого круга экспертов и региональных избиркомов, отметила 20 марта глава ЦИК Элла Памфилова.

Одна из поправок в проект была внесена с учётом эпидемиологических рисков из-за коронавируса. Так, если изначально предполагалось проведение досрочного голосования в течение трёх дней, то в окончательном постановлении ЦИК досрочному голосованию отведено семь дней — с 15 до 21 апреля.

Ранее Элла Памфилова отмечала, что россияне смогут голосовать вне помещений в день голосования. «Это так называемое надомное голосование», — уточнила она. Досрочное голосование также может пройти вне помещений избирательных участков.

Что касается бюллетеня, то, согласно постановлению ЦИК, в нём будет размещён текст вопроса, вынесенного на голосование, и два варианта волеизъявления — «Да» или «Нет». Справа от каждого варианта будут пустые квадраты, в одном из которых участник голосования должен поставить отметку, согласно своему выбору. На лицевой стороне бюллетеня должны стоять подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, заверенные печатью комиссии.

До завтрашнего дня ЦИК намерен одобрить количество, форму и точный текст бюллетеней, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По решению региональных комиссий текст бюллетеня может быть продублирован на государственном языке субъекта. Такое решение регионы должны принять до 26 марта.

Согласно постановлению ЦИК, на усмотрение регионов также отнесён вопрос организации дистанционного электронного голосования. Его особенности также установят местные избиркомы.

Ранее в ходе заседания ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия готовится провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, как это следует из закона и указа президента. При этом регионы получат инструкции по организации профилактических мер против распространения инфекции во время голосования. По словам Памфиловой, если руководство страны примет решение о переносе дня голосования из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, то ЦИК тут же изменит ход подготовки в соответствии с новыми установками.

Закон о поправках в Конституцию РФ был принят Госдумой 11 марта. В тот же день его одобрил Совет Федерации. После этого закон поддержали все региональные парламенты. В субботу, 14 марта, уже за подписью президента он был направлен для оценки судьями Конституционного суда. КС 16 марта заключил, что нормы документа соответствуют статьям 1, 2 и 9 Основного закона.

В минувший вторник глава государства подписал указ о назначении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам.

Источник: .pnp.ru/

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От редакции

Пойдете голосовать?

Аноним, 23 марта 2020 11:24
Вопрос: "Вы согласны на всё?"
Варианты: "Да, согласен", "Нет, согласен".
Аноним, 23 марта 2020 13:03
Ну наконец-то какая-то ясность появилась. Есть смысл сходить.
Аноним, 23 марта 2020 23:21
ПРосто так походить побланить
Аноним, 23 марта 2020 13:34
КОНСТИТУЦИЯ-ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА, так почему не обсудить все поправки в него заранее, тем более, что нам постоянно расписываются возможности электронного правительства? Откуда такая бешеная спешка? Ну выделите вы вопрос об отмене 2х президентских сроков в отдельный пункт по голосованию и не будет никаких инсинуаций по этому поводу!
Гость, 23 марта 2020 20:02
НВР: Пойду. Проголосую "за"! Хватит уже этой ельцЫнской размазни и низкопоклонства перед западными "партнёрами"! Они уже в прибалтике, на украине, на кавказе! Пора браться за ум и гнать их обратно - в стойло!
Аноним, 23 марта 2020 21:29
Вы хотели сказать путинской размазни и низкопоклонства перед западом? Ельцина-то уж 20 лет как нет... Или вы не в курсе?
Аноним, 23 марта 2020 22:39
Да всё уже, согласуют перенос сроков. Скоро объявят. Решили таки пока не жечь основной электорат коронавирусом на участках. Он ещё пригодится может быть.
Аноним, 23 марта 2020 23:49
НВР:
Еще месяц почти . Не известно какая я обстановка будет по пандемии. А так я против этой конституции. не правильная она.

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