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Анна, вы выглядите на 10 лет моложе! Анна Семенович открыла секрет молодости

12:22 23.03.2020 Фото: instagram.com/ann_semenovich
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По словам Семенович, главное – это генетика и веселый нрав.

Анна, вы выглядите на 10 лет моложе! Анна Семенович открыла секрет молодости
На своей странице в соцсети Instagram бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович разместила новое фото

Анна Семенович решила больше общаться со своими поклонниками в период, когда многие чаще стали находиться дома из-за пандемии коронавируса. Так, 40-летняя певица решила поделиться секретом, как ей удается выглядеть на десять лет моложе.

На своей странице в соцсети Instagram бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович разместила новое фото и поблагодарила поклонников за многочисленные комплименты. Звезда чаще стала общаться с фанатами онлайн, а те, в свою очередь, интересуются у нее, как ей удается сохранять красоту и молодость. По словам Семенович, главное – это генетика и веселый нрав.
«Вы многие мне делаете комплименты, что я выгляжу на 30 лет и мне конечно очень приятно, спасибо вам большое. Мне правда очень повезло с генетикой, мои Родители красивые люди, и они очень молодо выглядят, но секрет не только в этом. Мой самый большой плюс — это весёлый нрав, умение громко хохотать и радоваться. Я не говорю, что надо радоваться несчастьям или неудачам, но надо учиться их принимать и не зацикливаться на негативе», — рассказала Анна.

Певица также отметила, что из-за сложившейся ситуации ей на днях отказали в рекламном контракте на большую сумму, из-за чего она сначала расстроилась, а затем решила настроиться на позитивный лад.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что 46-летняя актриса Мария Миронова поделилась главным рецептом красоты и молодости.

Источник: medikforum.ru

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